Отправлено: - 14:40

Kairat stayer:

Пока великие россияне продолжают получать доходы от продажи нефти и газа, а также пытаются адаптироваться к экономическим ограничениям, развивая торговлю с Китаем, Индией и другими странами.

Цитата:Отмечал ранее, ссылаясь на настоящих аналитиков, а не на диванных, если уронят цену нефти меньше 40 долларов за условную бочку (Баррель), война закончится через месяц.