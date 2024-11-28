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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:40
Цитата:
Отмечал ранее, ссылаясь на настоящих аналитиков, а не на диванных, если уронят цену нефти меньше 40 долларов за условную бочку (Баррель), война закончится через месяц.
Kairat stayer:
Пока великие россияне продолжают получать доходы от продажи нефти и газа, а также пытаются адаптироваться к экономическим ограничениям, развивая торговлю с Китаем, Индией и другими странами.
Пока великие россияне продолжают получать доходы от продажи нефти и газа, а также пытаются адаптироваться к экономическим ограничениям, развивая торговлю с Китаем, Индией и другими странами.
Отмечал ранее, ссылаясь на настоящих аналитиков, а не на диванных, если уронят цену нефти меньше 40 долларов за условную бочку (Баррель), война закончится через месяц.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:45
Цитата:
Согласен. Так это не работает. И ваще много странностей в этой войне. Помните как много месяцев Россия долбила завод азовсталь. И чем закончилась это эпопея.?. Вышли из подвала сотня бойцов в татуировках и их потом отправили в Турцию на море отдыхать. Считаю это плевок в простого солдата. Много не понятного происходит.
Kairat stayer:
За три дня Киев и за десять дней захватить Украину не получилось, это так не работает.
За три дня Киев и за десять дней захватить Украину не получилось, это так не работает.
Согласен. Так это не работает. И ваще много странностей в этой войне. Помните как много месяцев Россия долбила завод азовсталь. И чем закончилась это эпопея.?. Вышли из подвала сотня бойцов в татуировках и их потом отправили в Турцию на море отдыхать. Считаю это плевок в простого солдата. Много не понятного происходит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:49
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория. Отстреливается до последнего патрона и потом только подымает руки. Первый может жить. Второй под большим вопросом.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:53
Цитата:
Обычные договорняки, аналогично нефть через Украину транзитом прокачивается в Европу, украинцы хотят перекрыть трубу 31 декабря 2024 года, возможно договорятся. Хотя европейцы могут, другую трубу кинут, в обход Украины и.т.д.
Vit:
Помните как много месяцев Россия долбила завод азовсталь. И чем закончилась это эпопея.?. Вышли из подвала сотня бойцов в татуировках и их потом отправили в Турцию на море отдыхать. Считаю это плевок в простого солдата. Много не понятного происходит.
Помните как много месяцев Россия долбила завод азовсталь. И чем закончилась это эпопея.?. Вышли из подвала сотня бойцов в татуировках и их потом отправили в Турцию на море отдыхать. Считаю это плевок в простого солдата. Много не понятного происходит.
Обычные договорняки, аналогично нефть через Украину транзитом прокачивается в Европу, украинцы хотят перекрыть трубу 31 декабря 2024 года, возможно договорятся. Хотя европейцы могут, другую трубу кинут, в обход Украины и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 14:56
Цитата:
Разные бывают, одни защищают свою родину, другие оккупанты и воюют в основном за деньги, есть конечно и идейные.
Vit:
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория. Отстреливается до последнего патрона и потом только подымает руки. Первый может жить. Второй под большим вопросом.
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория. Отстреливается до последнего патрона и потом только подымает руки. Первый может жить. Второй под большим вопросом.
Разные бывают, одни защищают свою родину, другие оккупанты и воюют в основном за деньги, есть конечно и идейные.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:00
Цитата:
Смотрел разные видео, процентов 99 говорят больше не возьму в руки оружие и не буду убивать граждан. Пару человек мне попадались, видимо идейные, которые говорили, если обменяете, тогда снова с оружием в руках, на вашу землю приду.
Vit:
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория.
Хотя в последнее время наконец-то стал слышать умные вещи от бойцов. В плане пленных. Они делятся на две категории. Один сразу подымает руки и говорит, ребята я не хочу воевать. Есть другая категория.
Смотрел разные видео, процентов 99 говорят больше не возьму в руки оружие и не буду убивать граждан. Пару человек мне попадались, видимо идейные, которые говорили, если обменяете, тогда снова с оружием в руках, на вашу землю приду.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:09
Цитата:
Kairat stayer:Есть ещё одна странность. Хотел бы услышать ваше мнение. Товарищ. Сырский. Его родители живут в какой то там деревни под Владимиров. Как такое возможно. Как могут. Доверить армию человеку который предал своих родителей. У меня в голове это все не укладывается.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:17
Цитата:
Вот ты отмечаешь, что ты украинец, для меня, ты какой-то, говоря метафорически бумажный украинец, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Станиславович Сырский это настоящий украинец (хоть он и является по паспорту русским и родители из России), для украинского народа защитник отечества, герой, аналогично Валерий Фёдорович Залужный бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
Vit:
Есть ещё одна странность. Хотел бы услышать ваше мнение. Товарищ. Сырский. Его родители живут в какой то там деревни под Владимиров. Как такое возможно. Как могут. Доверить армию человеку который предал своих родителей. У меня в голове это все не укладывается.
Есть ещё одна странность. Хотел бы услышать ваше мнение. Товарищ. Сырский. Его родители живут в какой то там деревни под Владимиров. Как такое возможно. Как могут. Доверить армию человеку который предал своих родителей. У меня в голове это все не укладывается.
Вот ты отмечаешь, что ты украинец, для меня, ты какой-то, говоря метафорически бумажный украинец, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Станиславович Сырский это настоящий украинец (хоть он и является по паспорту русским и родители из России), для украинского народа защитник отечества, герой, аналогично Валерий Фёдорович Залужный бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:24
Отметил выше бумажный, наверное правильнее будет, всё таки пластилиновый украинец, с которого с помощью пропаганды можно слепить любого человека. Я человек простой, как думаю так и говорю. .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:26
Цитата:
Kairat stayer: Вот ты отмечаешь, что ты украинец,Я такое не говорил. Я всегда говорил что в моих жилах течёт две крови. По отцу украинская, по маме русская. А у детей ваще три крови. Еще и беларуская. Хотя по сути это все равно одна кровь. Ну беларуссы очень отличаются и по характеру на вид. Наверно все таки они из другой национальной лестнице)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 15:29
Цитата:
Это самый страшный и ужасный воен. Человек который идёт на войну с своим другом, братом. Такого человека нужно обходить с стороной
Получается вот такие мы грустно но правда. .
Kairat stayer:
пластилиновый украинец, с
пластилиновый украинец, с
Это самый страшный и ужасный воен. Человек который идёт на войну с своим другом, братом. Такого человека нужно обходить с стороной
Получается вот такие мы грустно но правда. .
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