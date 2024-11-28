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≡ Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Визит Путина В.В. в Казахстан.
Положительно
Отрицательно
Нейтрально
 
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:31
#16
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Цитата:
abaika95:
Тоесть это россияне голосуют положительно за приезд пу А отрицательно Казахстанцы))

Получается, что россияне солидарны со своим лидером. А вы что так подводите? :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1049
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:45
#17
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Цитата:
maxsaf:
Принцип большинства ещё в прошлый раз отменили

В отношении придурошных требований не самых сообразительных лиц в относительно высказываний другого, точно такого же не самого сообразительного лица? Так там
дело не в большинстве а, полагаю, в нежелании потакать глупости вне зависимости от числа ее носителей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17181
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:50
#18
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Цитата:
maxsaf:
Получается, что россияне солидарны со своим лидером. А вы что так подводите?

Потомучто у нас плюрализм мнений а не диктатура
Раз россияне солидарны то пусть не ноют что санкции на них наложили неправомерно)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 11:00
#19
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Цитата:
abaika95:
Потомучто у нас плюрализм мнений

Сильно помогает?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17181
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 11:34
#20
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Цитата:
maxsaf:
Сильно помогает?

Да,как видишь наши солдаты не гибнут в захватнических войнах по прихоти одного престарелого диктатора
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1074
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 11:57
#21
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Разумеется положительно! Другого не дано.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7246
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 12:13
#22
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Современник ещё не догадывается кем является товарищ Путин на самом деле и его дела останутся в памяти народной,от какой беды спас Россию и союзников,а именно после пьяного Ельцина разгребать конюшни стоило неимерных усилии
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3645
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 12:17
#23
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Цитата:
сайлау курманов:
Путин на самом деле и его дела останутся в памяти народной

Будут вспоминать в одной компании с Гитлером и Муссолини
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2132
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 12:20
#24
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[quote) Обвал акций "Газпрома", подорожание сигарет, повышение налогов/ Официальный курс евро, установленный Центробанком РФ на 28 ноября, составляет 113,0947 рубля, курс доллара – 108,0104 рубля,Центробанк России перестает покупать валюту на фоне обвала рубля

Вот до чего довели Россию...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7246
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 12:22
#25
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Гитлером и Муссолини
Плохие нарицательные имена ,но только не в этот раз, вероятно со Сталиным
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3645
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 12:41
#26
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Цитата:
сайлау курманов:
Гитлером и Муссолини

Цитата:
сайлау курманов:
вероятно со Сталиным

Это всё одна компания кровавых диктаторов, уничтожавших и свой и чужие народы. Путин, так же как они, будет на свалке истории
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