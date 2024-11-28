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≡ 2 триллиона тенге изымут из Нацфонда - что будет с выплатами для детей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50597
2 триллиона тенге изымут из Нацфонда - что будет с выплатами для детей
Отправлено: 28.11.24 - 12:19
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В Министерстве финансов рассказали, изменится ли объем выплат для казахстанских детей в рамках программы "Нацфонд – детям" в связи с планируемыми изъятиями из Национального фонда.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7246
Re: 2 триллиона тенге изымут из Нацфонда - что будет с выплатами...
Отправлено: 28.11.24 - 12:19
#1
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финансирования дефицита республиканского
Говоря простым языком в стране убытки и руководство должны сократить расходы и вывести на прибыль, однако никто не задумался что личные интересы превалируют над общественным и не собирается спрашивать- почему?
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