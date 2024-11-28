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2 триллиона тенге изымут из Нацфонда - что будет с выплатами для детей
2 триллиона тенге изымут из Нацфонда - что будет с выплатами для детей
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