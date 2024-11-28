Отправлено: - 09:50

maxsaf:

Получается, что россияне солидарны со своим лидером. А вы что так подводите?

Цитата:Потомучто у нас плюрализм мнений а не диктатураРаз россияне солидарны то пусть не ноют что санкции на них наложили неправомерно)