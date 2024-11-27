Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 23:47
Цитата:
"Смута"... за бюджетные деньги...но даже пилотки лучше
abaika95:
а у россии что?
а у россии что?
"Смута"... за бюджетные деньги...но даже пилотки лучше
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 00:30
Цитата:
Но вы же надеюсь изолировали его на всякий случай на пару дней, а то мало ли ))
abaika95:
что он тебе мешает? темболее тогда не отправим
что он тебе мешает? темболее тогда не отправим
Но вы же надеюсь изолировали его на всякий случай на пару дней, а то мало ли ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:11
Цитата:
Пилотки не шьют давно нам их завозят и страны пилоточной
А то что играем в западные игры
Ради бога
Казахстан вроде не бьёт себя пяткой в грудь крича на каждом перекрестке что только мы чтим историю предков а запад только и делает что врёт))
Где российская то альтернатива игры про великую отечественную?
Тишина Цитата:
И ты его 4 часа формулировал?
Цитата:
Да команду сейчас дал подчинённым в игры поиграть
Завтра фильмы российские будем смотреть и обсуждатьЦитата:
Получается мы все тут такие кто сидит и пишет друг другу ответы? Каждый руководству где-то отчитывается?
Vit:
Так же как и у нас. Качают батерфилды, контр страйки. И пилотки шьют.
Так же как и у нас. Качают батерфилды, контр страйки. И пилотки шьют.
Пилотки не шьют давно нам их завозят и страны пилоточной
А то что играем в западные игры
Ради бога
Казахстан вроде не бьёт себя пяткой в грудь крича на каждом перекрестке что только мы чтим историю предков а запад только и делает что врёт))
Где российская то альтернатива игры про великую отечественную?
Тишина Цитата:
maxsaf:
По вашим многочисленным просьбам - новый опрос
По вашим многочисленным просьбам - новый опрос
И ты его 4 часа формулировал?
Цитата:
ТТ:
Там не один абайка, а десять весь день сидят, для него информацию собирают.И получается такой абайка-всезнайка. А
Там не один абайка, а десять весь день сидят, для него информацию собирают.И получается такой абайка-всезнайка. А
Да команду сейчас дал подчинённым в игры поиграть
Завтра фильмы российские будем смотреть и обсуждатьЦитата:
ТТ:
А то получается, человек не пьёт, не ест, портянки строчит,перед рук-вом отчитывается за каждый ответ, не дай Бог не ответит.
А то получается, человек не пьёт, не ест, портянки строчит,перед рук-вом отчитывается за каждый ответ, не дай Бог не ответит.
Получается мы все тут такие кто сидит и пишет друг другу ответы? Каждый руководству где-то отчитывается?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:25
Цитата:
5 минут ещё хочешь? Мне не сложно
abaika95:
И ты его 4 часа формулировал?
И ты его 4 часа формулировал?
5 минут ещё хочешь? Мне не сложно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:26
Цитата:
Ваш отдел настолько проникся? Чаще надо визиты такого уровня устраивать
abaika95:
Завтра фильмы российские будем смотреть и обсуждать
Завтра фильмы российские будем смотреть и обсуждать
Ваш отдел настолько проникся? Чаще надо визиты такого уровня устраивать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:34
Цитата:
Скажу больше - тебя сегодня перевели на усиленный режим, даже в туалет нельзя отлучиться, не пожелав мне спокойной ночи
abaika95: У тебя такой детский мозг)) На полном серьёзе такую чепуху несешь)
Скажу больше - тебя сегодня перевели на усиленный режим, даже в туалет нельзя отлучиться, не пожелав мне спокойной ночи
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:53
Цитата:
Даже если подыгрывать твоей фантазии где ты по детски наивно считаешь что тут кто-то против тебя работает
То будем считать что не переводили
Буду стандартно пинать тебя как и до этого всю неделю)
Так за что твой комп прокуратура описала? И почему ты свалил в Канаду после проверок?)
maxsaf:
Скажу больше - тебя сегодня перевели на усиленный режим, даже в туалет нельзя отлучиться, не пожелав мне спокойной ночи
Скажу больше - тебя сегодня перевели на усиленный режим, даже в туалет нельзя отлучиться, не пожелав мне спокойной ночи
Даже если подыгрывать твоей фантазии где ты по детски наивно считаешь что тут кто-то против тебя работает
То будем считать что не переводили
Буду стандартно пинать тебя как и до этого всю неделю)
Так за что твой комп прокуратура описала? И почему ты свалил в Канаду после проверок?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:54
Цитата:
Давай
Дурость то надо по максимуму выкрутить)
Цитата:
Чаще будет приезжать
Его портреты начнут жечь на улицах)
Хочешь этого? Да ты же украинец)
maxsaf:
ещё хочешь? Мне не сложно
ещё хочешь? Мне не сложно
Давай
Дурость то надо по максимуму выкрутить)
Цитата:
maxsaf:
Ваш отдел настолько проникся? Чаще надо визиты такого уровня устраивать
Ваш отдел настолько проникся? Чаще надо визиты такого уровня устраивать
Чаще будет приезжать
Его портреты начнут жечь на улицах)
Хочешь этого? Да ты же украинец)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 10:24
Цитата:
А если не подыгрывать, то переводили? О_о
abaika95:
Даже если подыгрывать твоей фантазии где ты по детски наивно считаешь что тут кто-то против тебя работает То будем считать что не переводили
Даже если подыгрывать твоей фантазии где ты по детски наивно считаешь что тут кто-то против тебя работает То будем считать что не переводили
А если не подыгрывать, то переводили? О_о
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 10:58
Цитата:
Ну, я жду) или это всё, можно спать идти? напарник где?))
abaika95:
Буду стандартно пинать тебя как и до этого всю неделю)
Буду стандартно пинать тебя как и до этого всю неделю)
Ну, я жду) или это всё, можно спать идти? напарник где?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 11:28
Цитата:
Так я ж ниче плохого не сделал, поэтому спокойно собрался и уехал разве не логично?)) или у вас все наоборот сейчас - невиновных сажают, а преступников отпускают?))
abaika95:
И почему ты свалил в Канаду после проверок?)
И почему ты свалил в Канаду после проверок?)
Так я ж ниче плохого не сделал, поэтому спокойно собрался и уехал разве не логично?)) или у вас все наоборот сейчас - невиновных сажают, а преступников отпускают?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 11:30
Цитата:
Это не мой комп, а другой фирмы)). Наверное тоже не хотели ценники переводить
abaika95:
Так за что твой комп прокуратура описала?
Так за что твой комп прокуратура описала?
Это не мой комп, а другой фирмы)). Наверное тоже не хотели ценники переводить
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, Kairat stayer
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать