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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 23:47
#14806
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Цитата:
abaika95:
а у россии что?

"Смута"... за бюджетные деньги...но даже пилотки лучше
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 00:30
#14807
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Цитата:
abaika95:
что он тебе мешает? темболее тогда не отправим

Но вы же надеюсь изолировали его на всякий случай на пару дней, а то мало ли ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:11
#14808
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Цитата:
Vit:
Так же как и у нас. Качают батерфилды, контр страйки. И пилотки шьют.

Пилотки не шьют давно нам их завозят и страны пилоточной

А то что играем в западные игры
Ради бога
Казахстан вроде не бьёт себя пяткой в грудь крича на каждом перекрестке что только мы чтим историю предков а запад только и делает что врёт))

Где российская то альтернатива игры про великую отечественную?
Тишина Цитата:
maxsaf:
По вашим многочисленным просьбам - новый опрос

И ты его 4 часа формулировал?
Цитата:
ТТ:
Там не один абайка, а десять весь день сидят, для него информацию собирают.И получается такой абайка-всезнайка. А

Да команду сейчас дал подчинённым в игры поиграть
Завтра фильмы российские будем смотреть и обсуждатьЦитата:
ТТ:
А то получается, человек не пьёт, не ест, портянки строчит,перед рук-вом отчитывается за каждый ответ, не дай Бог не ответит.

Получается мы все тут такие кто сидит и пишет друг другу ответы? Каждый руководству где-то отчитывается?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:25
#14809
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Цитата:
abaika95:
И ты его 4 часа формулировал?

5 минут :-) ещё хочешь? Мне не сложно :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:26
#14810
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Цитата:
abaika95:
Завтра фильмы российские будем смотреть и обсуждать

Ваш отдел настолько проникся? Чаще надо визиты такого уровня устраивать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:34
#14811
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Цитата:
abaika95: У тебя такой детский мозг)) На полном серьёзе такую чепуху несешь)

Скажу больше - тебя сегодня перевели на усиленный режим, даже в туалет нельзя отлучиться, не пожелав мне спокойной ночи :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:53
#14812
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Цитата:
maxsaf:
Скажу больше - тебя сегодня перевели на усиленный режим, даже в туалет нельзя отлучиться, не пожелав мне спокойной ночи

Даже если подыгрывать твоей фантазии где ты по детски наивно считаешь что тут кто-то против тебя работает
То будем считать что не переводили
Буду стандартно пинать тебя как и до этого всю неделю)

Так за что твой комп прокуратура описала? И почему ты свалил в Канаду после проверок?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 09:54
#14813
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Цитата:
maxsaf:
ещё хочешь? Мне не сложно

Давай
Дурость то надо по максимуму выкрутить)
Цитата:
maxsaf:
Ваш отдел настолько проникся? Чаще надо визиты такого уровня устраивать

Чаще будет приезжать
Его портреты начнут жечь на улицах)
Хочешь этого? Да ты же украинец)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 10:24
#14814
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Цитата:
abaika95:
Даже если подыгрывать твоей фантазии где ты по детски наивно считаешь что тут кто-то против тебя работает То будем считать что не переводили

А если не подыгрывать, то переводили? О_о :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 10:58
#14815
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Цитата:
abaika95:
Буду стандартно пинать тебя как и до этого всю неделю)

Ну, я жду) или это всё, можно спать идти? :lol: напарник где?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 11:28
#14816
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Цитата:
abaika95:
И почему ты свалил в Канаду после проверок?)

Так я ж ниче плохого не сделал, поэтому спокойно собрался и уехал :lol: разве не логично?)) или у вас все наоборот сейчас - невиновных сажают, а преступников отпускают?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25225
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.11.24 - 11:30
#14817
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Цитата:
abaika95:
Так за что твой комп прокуратура описала?

Это не мой комп, а другой фирмы)). Наверное тоже не хотели ценники переводить ;-)
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