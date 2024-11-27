Отправлено: - 09:11

Vit:

Так же как и у нас. Качают батерфилды, контр страйки. И пилотки шьют.

maxsaf:

По вашим многочисленным просьбам - новый опрос

ТТ:

Там не один абайка, а десять весь день сидят, для него информацию собирают.И получается такой абайка-всезнайка. А

ТТ:

А то получается, человек не пьёт, не ест, портянки строчит,перед рук-вом отчитывается за каждый ответ, не дай Бог не ответит.

Цитата:Пилотки не шьют давно нам их завозят и страны пилоточнойА то что играем в западные игрыРади богаКазахстан вроде не бьёт себя пяткой в грудь крича на каждом перекрестке что только мы чтим историю предков а запад только и делает что врёт))Где российская то альтернатива игры про великую отечественную?Тишина Цитата:И ты его 4 часа формулировал?Цитата:Да команду сейчас дал подчинённым в игры поигратьЗавтра фильмы российские будем смотреть и обсуждатьЦитата:Получается мы все тут такие кто сидит и пишет друг другу ответы? Каждый руководству где-то отчитывается?