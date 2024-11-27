Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан

Отправлено: - 08:28

Я проголосовал за первый: всегда говорил и говорю- лучше ДОГОВОРИВАТЬСЯ и пить водку, чем воевать и хоронить молодых парней.

"...худой мир, лучше доброй войны..."



Россия - это великая страна и народ там хороший, а Путины и прочие правители - приходят и уходят.

И мы - СОСЕДИ и иногда бывает так что: сосед лучше чем дальний или ближний родственник, к сожалению.