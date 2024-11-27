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≡ Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
 
 
Страница 1 из 212»
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Визит Путина В.В. в Казахстан.
Положительно
Отрицательно
Нейтрально
 
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25219
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 22:58
#1
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:03
#2
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Цитата:
maxsaf:
Поставил первый. Положительно. Потому что такие взрослые люди должны общаться а не воевать. Разговаривать. Обсуждать какие то сложные моменты.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:08
#3
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Я был на вднх в Москве. Там куча народа идут смотреть на выставку про Казахстан. Людям интересно. Мне стало тоже интересно. Тоже посмотрел. Скажу так. Лицом наши в грязь не упали. Не хуже выстовка чем у других.
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
56
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:13
#4
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Любой здравомыслящий человек, проголосует за первый пункт. Тут даже комментировать нечего.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6310
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 01:13
#5
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Цитата:
Я не робот:
здравомыслящий

Видимо я не очень здравомыслящий, просто не люблю людей агрессивных!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6828
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:28
#6
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Я проголосовал за первый: всегда говорил и говорю- лучше ДОГОВОРИВАТЬСЯ и пить водку, чем воевать и хоронить молодых парней.
"...худой мир, лучше доброй войны..."

Россия - это великая страна и народ там хороший, а Путины и прочие правители - приходят и уходят.
И мы - СОСЕДИ и иногда бывает так что: сосед лучше чем дальний или ближний родственник, к сожалению.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6828
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:29
#7
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Голосование - ПОИМЁННОЕ ??
Потом будут обьявлены результаты и поимённо ???
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25219
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:44
#8
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Цитата:
ACROS:
Голосование - ПОИМЁННОЕ ??

Возможно :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:59
#9
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Цитата:
ACROS:
Голосование - ПОИМЁННОЕ ?? Потом будут обьявлены результаты и поимённо ???

А чего вы боитесь?
Голосование анонимное хоть по 10 раз заходи с разных устройств и голосуй)
Макс хотел весь свой отдел в Канаде подрядить
А они взяли и против проголосовали)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:02
#10
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А по поводу приезда
Жалко денег конечно на этого полковника
Но он сам себе антирекламу делает
Чем пышнее его встречают
Тем больше у людей отторжение идёт
Так что наверное лучше что он приехал)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1048
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:09
#11
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Цитата:
saba:
Видимо я не очень здравомыслящий,

Восемь против восьми, из которых двое за три звезды от Казахстана и России...скорее всего здравомыслящий здесь вы, по принципу большинства.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25219
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:20
#12
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Цитата:
Карачун:
скорее всего здравомыслящий здесь вы, по принципу большинства.

Принцип большинства ещё в прошлый раз отменили :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25219
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:23
#13
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Цитата:
abaika95:
Макс хотел весь свой отдел в Канаде подрядить

А мне это зачем? Независимо от результатов голосования тебя лишат премии за сам факт голосования :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:27
#14
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Цитата:
Карачун:
Восемь против восьми, из которых двое за три звезды от Казахстана и России

Почему двое?
Опрос не по зарагестрированым пользователям а по всем кто на сайт зашёл)
Тоесть это россияне голосуют положительно за приезд пу
А отрицательно Казахстанцы))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:28
#15
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Цитата:
maxsaf:
мне это зачем? Независимо от результатов голосования тебя лишат премии за сам факт голосования

У тебя такой детский мозг))
На полном серьёзе такую чепуху несешь)
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