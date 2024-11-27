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Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Куратор темы: maxsaf
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 22:58
Пожалуйста, прокомментируйте свой ответ (по желанию)
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:03
Цитата:
maxsaf:Поставил первый. Положительно. Потому что такие взрослые люди должны общаться а не воевать. Разговаривать. Обсуждать какие то сложные моменты.
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:08
Я был на вднх в Москве. Там куча народа идут смотреть на выставку про Казахстан. Людям интересно. Мне стало тоже интересно. Тоже посмотрел. Скажу так. Лицом наши в грязь не упали. Не хуже выстовка чем у других.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 56
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:13
Любой здравомыслящий человек, проголосует за первый пункт. Тут даже комментировать нечего.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6310
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 01:13
Цитата:
Видимо я не очень здравомыслящий, просто не люблю людей агрессивных!
Я не робот:
здравомыслящий
здравомыслящий
Видимо я не очень здравомыслящий, просто не люблю людей агрессивных!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6828
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:28
Я проголосовал за первый: всегда говорил и говорю- лучше ДОГОВОРИВАТЬСЯ и пить водку, чем воевать и хоронить молодых парней.
"...худой мир, лучше доброй войны..."
Россия - это великая страна и народ там хороший, а Путины и прочие правители - приходят и уходят.
И мы - СОСЕДИ и иногда бывает так что: сосед лучше чем дальний или ближний родственник, к сожалению.
"...худой мир, лучше доброй войны..."
Россия - это великая страна и народ там хороший, а Путины и прочие правители - приходят и уходят.
И мы - СОСЕДИ и иногда бывает так что: сосед лучше чем дальний или ближний родственник, к сожалению.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6828
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:29
Голосование - ПОИМЁННОЕ ??
Потом будут обьявлены результаты и поимённо ???
Потом будут обьявлены результаты и поимённо ???
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:44
Цитата:
Возможно
ACROS:
Голосование - ПОИМЁННОЕ ??
Голосование - ПОИМЁННОЕ ??
Возможно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 08:59
Цитата:
А чего вы боитесь?
Голосование анонимное хоть по 10 раз заходи с разных устройств и голосуй)
Макс хотел весь свой отдел в Канаде подрядить
А они взяли и против проголосовали)
ACROS:
Голосование - ПОИМЁННОЕ ?? Потом будут обьявлены результаты и поимённо ???
Голосование - ПОИМЁННОЕ ?? Потом будут обьявлены результаты и поимённо ???
А чего вы боитесь?
Голосование анонимное хоть по 10 раз заходи с разных устройств и голосуй)
Макс хотел весь свой отдел в Канаде подрядить
А они взяли и против проголосовали)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:02
А по поводу приезда
Жалко денег конечно на этого полковника
Но он сам себе антирекламу делает
Чем пышнее его встречают
Тем больше у людей отторжение идёт
Так что наверное лучше что он приехал)
Жалко денег конечно на этого полковника
Но он сам себе антирекламу делает
Чем пышнее его встречают
Тем больше у людей отторжение идёт
Так что наверное лучше что он приехал)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1048
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:09
Цитата:
Восемь против восьми, из которых двое за три звезды от Казахстана и России...скорее всего здравомыслящий здесь вы, по принципу большинства.
saba:
Видимо я не очень здравомыслящий,
Видимо я не очень здравомыслящий,
Восемь против восьми, из которых двое за три звезды от Казахстана и России...скорее всего здравомыслящий здесь вы, по принципу большинства.
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:20
Цитата:
Принцип большинства ещё в прошлый раз отменили
Карачун:
скорее всего здравомыслящий здесь вы, по принципу большинства.
скорее всего здравомыслящий здесь вы, по принципу большинства.
Принцип большинства ещё в прошлый раз отменили
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:23
Цитата:
А мне это зачем? Независимо от результатов голосования тебя лишат премии за сам факт голосования
abaika95:
Макс хотел весь свой отдел в Канаде подрядить
Макс хотел весь свой отдел в Канаде подрядить
А мне это зачем? Независимо от результатов голосования тебя лишат премии за сам факт голосования
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:27
Цитата:
Почему двое?
Опрос не по зарагестрированым пользователям а по всем кто на сайт зашёл)
Тоесть это россияне голосуют положительно за приезд пу
А отрицательно Казахстанцы))
Карачун:
Восемь против восьми, из которых двое за три звезды от Казахстана и России
Восемь против восьми, из которых двое за три звезды от Казахстана и России
Почему двое?
Опрос не по зарагестрированым пользователям а по всем кто на сайт зашёл)
Тоесть это россияне голосуют положительно за приезд пу
А отрицательно Казахстанцы))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17177
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 28.11.24 - 09:28
Цитата:
У тебя такой детский мозг))
На полном серьёзе такую чепуху несешь)
maxsaf:
мне это зачем? Независимо от результатов голосования тебя лишат премии за сам факт голосования
мне это зачем? Независимо от результатов голосования тебя лишат премии за сам факт голосования
У тебя такой детский мозг))
На полном серьёзе такую чепуху несешь)
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