НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Благодаря ежегодной акции «Сайгак» степной антилопы стало больше 2,5 млн. Очередной этап стартует 1 декабря в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50593
Благодаря ежегодной акции «Сайгак» степной антилопы стало больше 2,5 млн. Очередной этап стартует 1 декабря в Костанайской области
Отправлено: 27.11.24 - 23:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срок проведения акции связан с началом гона у сайги. В этот период самцы степной антилопы теряют много энергии и становятся более уязвимыми, чем могут воспользоваться браконьеры. Акция проходит на территории 14 областей РК.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1553
Re: Благодаря ежегодной акции «Сайгак» степной антилопы стало...
Отправлено: 27.11.24 - 23:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, для крестьян потравы как объяснять.
акрос, внимательно
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 183, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 183
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS