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Благодаря ежегодной акции «Сайгак» степной антилопы стало больше 2,5 млн. Очередной этап стартует 1 декабря в Костанайской области
Благодаря ежегодной акции «Сайгак» степной антилопы стало больше 2,5 млн. Очередной этап стартует 1 декабря в Костанайской области
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