Re: Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по...

Отправлено: - 00:20

--*В весовой категории до 45 кг три серебряные медали завоевала Ирина Чумак, набравшая в сумме 105 кг и показавшая вторые результаты в обоих упражнениях, вырвав штангу весом 45 кг и толкнув 60 кг.**---

---**До 45 кг - Толчок 109

Вон Хён Сим КНДР** - в одном толчке больше , чем в сумме !



---**Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг с результатом 120 кг в сумме двух упражнений завоевала Виктория Мурашкина, ставшая бронзовым призером еще и в толчке - 70 кг.***

---Рекорды мира - соответственно ---97-124-221???



---***В весовой категории до 96 кг не было равных Денису Полубояринову, набравшему в сумме двух упражнений 370 кг.**

---187-231-416 рекорды мира .

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