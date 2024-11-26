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≡ Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50593
Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне
Отправлено: 26.11.24 - 18:04
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В Талдыкоргане прошел лично-командный чемпионат РК по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 212 атлетов (136 мужчин и 76 женщин) из 17 регионов.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
239
Re: Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по...
Отправлено: 26.11.24 - 18:04
#1
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Молодцы наши штангисты ! И, конечно, немалая заслуга в их успехах - деятельность старшего тренера Сергея Корщикова , который всё душу и заботу отдаёт своим воспитанникам.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11448
Re: Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по...
Отправлено: 27.11.24 - 00:20
#2
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--*В весовой категории до 45 кг три серебряные медали завоевала Ирина Чумак, набравшая в сумме 105 кг и показавшая вторые результаты в обоих упражнениях, вырвав штангу весом 45 кг и толкнув 60 кг.**---
---**До 45 кг - Толчок 109
Вон Хён Сим КНДР** - в одном толчке больше , чем в сумме !

---**Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг с результатом 120 кг в сумме двух упражнений завоевала Виктория Мурашкина, ставшая бронзовым призером еще и в толчке - 70 кг.***
---Рекорды мира - соответственно ---97-124-221???

---***В весовой категории до 96 кг не было равных Денису Полубояринову, набравшему в сумме двух упражнений 370 кг.**
---187-231-416 рекорды мира .
---
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2423
Re: Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по...
Отправлено: 27.11.24 - 10:56
#3
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Цитата:
Гога:
187-231-416 рекорды мира .

Поясните пожалуйста.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11448
Re: Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по...
Отправлено: 27.11.24 - 23:42
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:

----Внимательно прочитайте ещё раз ---***--*В весовой категории до 45 кг три серебряные медали завоевала Ирина Чумак, набравшая в сумме 105 кг и показавшая вторые результаты в обоих упражнениях, вырвав штангу весом 45 кг и толкнув 60 кг.**------**До 45 кг - Толчок 109 Вон Хён Сим КНДР** - в одном толчке больше , чем в сумме !*** ---- У неё толчок - 109 , больше чем вся сумма у Чумак !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11448
Re: Костанайские спортсмены примут участие в чемпионате мира по...
Отправлено: 27.11.24 - 23:46
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясните пожалуйста.

----Что непонятно ? ---****---**Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг с результатом 120 кг в сумме двух упражнений завоевала Виктория Мурашкина, ставшая бронзовым призером еще и в толчке - 70 кг.***---Рекорды мира - соответственно ---97-124-221???*** = в сумме 120 кг , а рекорд мира только в одном упражнении --124 кг .
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