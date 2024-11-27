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"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
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