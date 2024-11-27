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ACROS:

Цитата:В плане человечности наши погранцы попроще. Ехал как то через Убылинка. Это Латвия - Россия. Вобщем на рентген меня загоняют. Но это нормально. Так положено. В палетнике(ящик такой) велосипед лежит. Ренген прошёл ко мне подходит офицер и говорит зайдите пожалуйста в кабинет. И на мониторе мне показывает пальцем это что?. Я велик. Он я вижу. Сколько он стоит?. (там просто есть ограничение на покупки) я ему так шутливо. Ваще он бесценен. Он мне( это как?. Я ему ну короче этот велик моего сына. Я ему автомобиль купил а он мне велик подогнал. Поэтому он для меня бесценен и сколько он по факту стоит, я понятия не имею. Я когда его покупал уже и не помню. Вобщем так поганое и грустно на душе стало. Смотрю на него. Вот че тебе надо? Так хотелось ему по роже ударить. Но я понимал что нельзя.