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≡ Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Визит Путина В.В. в Казахстан.
Положительно
Отрицательно
Нейтрально
 
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25211
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 22:58
#1
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:03
#2
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Цитата:
maxsaf:
Поставил первый. Положительно. Потому что такие взрослые люди должны общаться а не воевать. Разговаривать. Обсуждать какие то сложные моменты.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:08
#3
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Я был на вднх в Москве. Там куча народа идут смотреть на выставку про Казахстан. Людям интересно. Мне стало тоже интересно. Тоже посмотрел. Скажу так. Лицом наши в грязь не упали. Не хуже выстовка чем у других.
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
56
Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:13
#4
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Любой здравомыслящий человек, проголосует за первый пункт. Тут даже комментировать нечего.
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