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≡ "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50593
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 10:47
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Перед приездом президента РФ Владимира Путина в Астану в газете "Известия" вышла статья главы государства Касым-Жомарта Токаева. В статье Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6824
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 18:57
#15
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Цитата:
Vit:
Заходит погранец в кабину и просит открыть холодильник.


Больше конкретики, ВИТ: - какой из погранцов- казах или русский ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6824
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 18:59
#16
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Цитата:
Vit:
погранцу не понравилась его справка.


И снова: - какому погранцу- казаху или русскому ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6824
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 19:02
#17
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Цитата:
Vit:
На нашей сидел врач он брал анализы.


Вот тут всё ясно: - сволочи наши, мздоимцы, акша захотели, чтобы ручку позолотил.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11448
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 23:05
#18
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Цитата:
Vit:
Союзники.

---Как же ты прав !!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:24
#19
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Цитата:
ACROS:
Больше конкретики, ВИТ: - какой из погранцов- казах или русский ?

Русский. Наши казахи меня редко обыскивают. Смотрят на номера, руку пожмут и ак жол пожылают. Русские на границе как то прям с пристрастием осматривают
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:26
#20
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Цитата:
ACROS:

На счёт врача это правда. Но это было в те времена когда пандемия была. Короновируса.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15725
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 23:43
#21
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Цитата:
ACROS:
В плане человечности наши погранцы попроще. Ехал как то через Убылинка. Это Латвия - Россия. Вобщем на рентген меня загоняют. Но это нормально. Так положено. В палетнике(ящик такой) велосипед лежит. Ренген прошёл ко мне подходит офицер и говорит зайдите пожалуйста в кабинет. И на мониторе мне показывает пальцем это что?. Я велик. Он я вижу. Сколько он стоит?. (там просто есть ограничение на покупки) я ему так шутливо. Ваще он бесценен. Он мне( это как?. Я ему ну короче этот велик моего сына. Я ему автомобиль купил а он мне велик подогнал. Поэтому он для меня бесценен и сколько он по факту стоит, я понятия не имею. Я когда его покупал уже и не помню. Вобщем так поганое и грустно на душе стало. Смотрю на него. Вот че тебе надо? Так хотелось ему по роже ударить. Но я понимал что нельзя.
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