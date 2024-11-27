Ваше отношение к визиту президента РФ Путина В.В. в Казахстан

Отправлено: - 23:08

Я был на вднх в Москве. Там куча народа идут смотреть на выставку про Казахстан. Людям интересно. Мне стало тоже интересно. Тоже посмотрел. Скажу так. Лицом наши в грязь не упали. Не хуже выстовка чем у других.