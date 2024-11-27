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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:10
#14791
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Цитата:
Добринцофф:
Не подскажешь ,есть ли провайдеры IP TV с полным набором Российских каналов,но с серверами в Казахстане?

Кэширующие сервера имеет смысл ставить только в том случае, если суммарный выход на всех клиентов в худшем качестве с них будет многократно превышать суммарный вход одной копии каждого канала в наилучшем качестве. Если провайдер вещает сто каналов по 10 мегабит каждый, то клиентов должно быть намного больше тысячи одновременно смотрящих со скоростью 1 мегабит в SD. А это может быть и 5 и 10 тысяч клиентов суммарно, чтобы превысить порог целесообразности. Мы не ждём так долго, и на каждую тысячу добавляем один сервер, но у нас и требования по качеству в разы выше. У нас нет SD или 720. Только FullHD. Поэтому весьма вероятно, что в Казахстане не целесообразно ставить кэширующие серверы. Возможно после приезда высокопоставленных гостей что-то изменится :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:12
#14792
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Цитата:
abaika95:
может тебе на форум ботанов-программистов надо уйти?

Отправляйте 111 на принудительный заслуженный отдых, договоримся ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:14
#14793
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Цитата:
abaika95:
трюдо чхал на твое мнение

У меня твердое мнение только по поводу ценников. Остальное мне до лампочки :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:15
#14794
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скачал видеоигру
баттлфилд 5

первая же миссия повествует о том как норвежские диверсанты уничтожили в 1943 году в горах Норвегии немецкий завод по производству тяжелой воды тем самым по сути остановив разработку ядерного проекта германии


другая миссия о высадке французских теральеров (арабов и сенегальцев) в южной франции в 1944 году
третья о борьбе британского коммандос в северной африке, откуда немцы рвались к нефтеносным районам ирака и саудовской аравии

поиграл в игру а новых данных получил как с хорошей книги

а у россии что?
детям пилотки шьют
но это на гнилом западе историю не чтят зато в россии ух как историю то любят))
особенно наряжаться в нее
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:16
#14795
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Цитата:
abaika95:
еще один опросник запустишь-выкинут с сайта

Щас подготовлю вопросы. Сообщи там руководству, что добровольно отказываешься от премии :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:17
#14796
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Цитата:
maxsaf:
Отправляйте 111 на принудительный заслуженный отдых, договоримся

что он тебе мешает?
темболее тогда не отправим
Цитата:
maxsaf:
У меня твердое мнение только по поводу ценников. Остальное мне до лампочки

это потмоучто твое мнение мало кому интересно)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:17
#14797
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Цитата:
maxsaf:
Щас подготовлю вопросы.

давай
только помни потом не плакай)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:19
#14798
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Цитата:
abaika95:
что он тебе мешает? темболее тогда не отправим

Он в отличие от тебя даже мысль внятно сформулировать не может, не зависимо от того, насколько она правильная.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:20
#14799
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Цитата:
abaika95:
это потмоучто твое мнение мало кому интересно)

И правда, кроме тебя мне никто не отвечает :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:27
#14800
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Цитата:
Skeptic:
Всё гораздо проще:


Да, конечно, куда проще: - как называть человека который УТВЕРЖДАЕТ и притом на полном СЕРЬЁЗЕ:- что казахские власти ОФИЦИАЛЬНО запретили изучение русского языка в школах и именно со второго класса, думаю - не иначе как и.....м.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25209
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:30
#14801
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Цитата:
ACROS:
как называть человека который УТВЕРЖДАЕТ и притом на полном СЕРЬЁЗЕ:- что казахские власти ОФИЦИАЛЬНО запретили изучение русского языка в школах и именно со второго класса, думаю - не иначе как и.....м.

Человек совершил ошибку, раскаивается, и присоединяется к словам благодарности президента РФ о бережном отношении к русскому языку, о строительстве русскоязычных школ в КЗ и т.д. :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 22:14
#14802
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Цитата:
maxsaf:

:lol:
Не обращайте внимания. У него эта мантра в правой кнопке мыши записана. Как только мой комментарий видит, рефлекторно нажимает ПКМ и "Вставить".
Наверное, видит в этом какой-то смысл...
Мне остаётся только посочувствовать ему. :-)
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