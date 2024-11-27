Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...

Отправлено: - 19:12

Оставление авто за плату, это означает ответственность принявшего чужое имущество, но ни в коем случае не является хранением! Это сделка! Статьи 768-783 ГК в данном случае неприменимы! Поэтому тот кто получил деньги от услугополучателя по устной сделке, он берет ответственность с момента получения денег. Надо юристу ссылаться на статью 7 ГК РК "гражданские права и обязанности возникают из действий граждан и ЮЛ, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством РК, а также из сделок, хотя непредусмотренных им, но не противоречащих законодательству РК". Здесь сделка в устной форме и она считается сделкой на основании ч.3 ст.151 ГК РК "Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством". Ответчик, владелец стоянки, но не места хранения имущества, как правило во всем Казахстане, с целью уклонения от ответственности перед услугополучателем, получив деньги, как правило с целью уклонения от уплаты налогов, не заключает письменный договор, не выдает квитанцию, чек за стоянку, но в тоже время не отрицает получение денег от истца за стоянку авто, также не отрицает обстоятельство, что авто стояла на стоянке (которая не является местом хранения авто). Этих двух фактов достаточно, чтобы владелец стоянки нес материальную ответственность. Насчет царапины и пробитого колеса, то сторож или ответственное лицо за прием авто, обязан принять авто, чтобы в будущем не было претензий со стороны владельца авто, за поцарапанное стекло, кузов, за отсутствие колес и тому подобное! Поэтому суд примет решение в пользу истца! Юрист не должен был обращаться в суд с иском о взыскании со ссылкой на хранение авто! Поэтому суд дал время ему, чтобы он исправил требование к суду! В будущем владельцы авто требуйте от услугодателя, кто бы он не был (СТО, кузовщик и тому подобное) квитанцию, чек, жетон, расписку о приеме денег за выполненную работу, а иначе так и будете ходить по судам.