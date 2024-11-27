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Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50592
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
Обязан ли управляющий платной стоянки защищать машину от порчи и, если не сумел, компенсировать ущерб? Нужно ли заключать для этого письменный договор или обязанности появляются в момент передачи машины на хранение? Эти вопросы обсуждали в суде.
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Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
Незнаю. Я лично давно перестал верить людям. Столько вокруг лжи. Многие готовы за 500 удавится и обмануть.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1551
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 14:57
Какой беспредел... Деньги заплати,а никто не охраняет,ещё и услуги адвоката оплати.. Кошмар.. Да в Европе или какой Америке за такое 3 шкуры бы спустили,а у нас ещё и грузят потерпевшую.
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 15:04
Цитата:
Почему я так думаю. Я встречал людей готовых за 500 тенге обмануть. Предать.
Сабыр:Можно поцарапать в дороге или около тц. и потом только увидеть косяк на стоянке. На стоянках должны быть камеры. Вот прям кому то не понравилась именно её машина. Соседская целая?
Почему я так думаю. Я встречал людей готовых за 500 тенге обмануть. Предать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3467
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 15:05
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 15:31
У меня был случай на стоянке Олимп (за народным банком). Прихожу я утром, а магнитолы нет,машина каким-то образом открыта. У меня паника, вызываю полицию и начинаю разборки. Тут коршуном налетела на меня хозяйка той самой стоянки,сделала козлом отпущения,даже накричала на полицейских,эти быстро ретировались пока им люлей не навешала сердитая владелица заведения и остался я один даже не знал что делать
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 15:47
Цитата:
сайлау курманов:Я не верю всем этим историям. Я машину оставлял сто раз в общем дворе. 300 раз на стоянках. Не кто не трогал. Как то утром рано вышел во двор. Смотрю в соседкой машине в лобовом кирпич воткнут.я испугался, думаю ну ни фига себе. Поднялся в подъезд стучу этому соседу. Его жена открывает дверь. Я ей вон проблема. Надо че то делать. Она мне, я в курсе. Это я сделала. Не фиг гулять с бабами. Я их спалила. Ааа. Все. Понятно досвидание я поехал на работу.
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 16:18
Я не верю всем этим историям
Пусть я врунишка в ваших глазах, однако был случай несколько лет назад, некий сыкун от скуки порезал шины всем стоящим во дворе 72-го дома по сандригайло. Тогда здесь в народных новостях я отметился,можете проверить. А ещё,кому-то на стоянке прямо на лобовое авто прилетел камень,тоже разборки были, тоже писали здесь
Пусть я врунишка в ваших глазах, однако был случай несколько лет назад, некий сыкун от скуки порезал шины всем стоящим во дворе 72-го дома по сандригайло. Тогда здесь в народных новостях я отметился,можете проверить. А ещё,кому-то на стоянке прямо на лобовое авто прилетел камень,тоже разборки были, тоже писали здесь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1538
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 16:24
уж в новый то авто можно и установить регистратор с функцией наблюдение на парковке, есть с 2-я камерами, или страховать от подобного, раз нет гаража и своего двора
(Пользователи)
- Откуда:
- Оттуда
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщений:
- 31
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 17:42
Цитата:
Судя по тексту машина стояла 1,5 месяца. Ни аккума ни карты памяти не хватит.
лимон:
уж в новый то авто можно и установить регистратор
уж в новый то авто можно и установить регистратор
Судя по тексту машина стояла 1,5 месяца. Ни аккума ни карты памяти не хватит.
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 19:05
Оплати за охраняемую стоянку, поставь видео регистратор в машину, докажи что машина была целая, требуй каждый день письменный договор хранения, всё это должен делать собственник машины, а хозяйке достаточно собирать деньги и при этом ни за что отвечать не надо. С такими мышлением,мы никогда не станем жить как живут люди в развитых странах. Машина стоит пол года без ремонта, нанесен вред имуществу и причинен моральный вред собственнику который понимает,уже никогда не будет ездить на новой,некрашеной машине и это для некоторых нормально,кто то считает,что хозяйка вкруг поцарапала машину, пробила колеса, чтобы потом напасть на предпринимателя и требовать деньги 🤭
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 468
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 19:12
Оставление авто за плату, это означает ответственность принявшего чужое имущество, но ни в коем случае не является хранением! Это сделка! Статьи 768-783 ГК в данном случае неприменимы! Поэтому тот кто получил деньги от услугополучателя по устной сделке, он берет ответственность с момента получения денег. Надо юристу ссылаться на статью 7 ГК РК "гражданские права и обязанности возникают из действий граждан и ЮЛ, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством РК, а также из сделок, хотя непредусмотренных им, но не противоречащих законодательству РК". Здесь сделка в устной форме и она считается сделкой на основании ч.3 ст.151 ГК РК "Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством". Ответчик, владелец стоянки, но не места хранения имущества, как правило во всем Казахстане, с целью уклонения от ответственности перед услугополучателем, получив деньги, как правило с целью уклонения от уплаты налогов, не заключает письменный договор, не выдает квитанцию, чек за стоянку, но в тоже время не отрицает получение денег от истца за стоянку авто, также не отрицает обстоятельство, что авто стояла на стоянке (которая не является местом хранения авто). Этих двух фактов достаточно, чтобы владелец стоянки нес материальную ответственность. Насчет царапины и пробитого колеса, то сторож или ответственное лицо за прием авто, обязан принять авто, чтобы в будущем не было претензий со стороны владельца авто, за поцарапанное стекло, кузов, за отсутствие колес и тому подобное! Поэтому суд примет решение в пользу истца! Юрист не должен был обращаться в суд с иском о взыскании со ссылкой на хранение авто! Поэтому суд дал время ему, чтобы он исправил требование к суду! В будущем владельцы авто требуйте от услугодателя, кто бы он не был (СТО, кузовщик и тому подобное) квитанцию, чек, жетон, расписку о приеме денег за выполненную работу, а иначе так и будете ходить по судам.
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 19:28
Цитата:
Статьи 7 и 151 ГК РК общие, которые можно указать и ссылаться во всех исках по сделкам. В данном случае применены по иску специальные нормы права. Суд апелляционной инстанции не даёт время для исправления требований к суду, потому как требования заявляются в суд первой инстанции где и подлежат изменению, дополнению,уточнению и т.д.В данном случае суд дал время сторонам договориться и по возможности примириться
абике:
Статьи 7 и 151 ГК РК общие, которые можно указать и ссылаться во всех исках по сделкам. В данном случае применены по иску специальные нормы права. Суд апелляционной инстанции не даёт время для исправления требований к суду, потому как требования заявляются в суд первой инстанции где и подлежат изменению, дополнению,уточнению и т.д.В данном случае суд дал время сторонам договориться и по возможности примириться
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 190
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 22:09
Цитата:
я вам больше скажу) гаражные кооперативы, тоже берут деньги) типа за охрану, но по факту они говорят что не несут ответственности если ваш гараж "вскрют"
Oleg1980:
я вам больше скажу) гаражные кооперативы, тоже берут деньги) типа за охрану, но по факту они говорят что не несут ответственности если ваш гараж "вскрют"
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 22:34
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