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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:10
Цитата:
Кэширующие сервера имеет смысл ставить только в том случае, если суммарный выход на всех клиентов в худшем качестве с них будет многократно превышать суммарный вход одной копии каждого канала в наилучшем качестве. Если провайдер вещает сто каналов по 10 мегабит каждый, то клиентов должно быть намного больше тысячи одновременно смотрящих со скоростью 1 мегабит в SD. А это может быть и 5 и 10 тысяч клиентов суммарно, чтобы превысить порог целесообразности. Мы не ждём так долго, и на каждую тысячу добавляем один сервер, но у нас и требования по качеству в разы выше. У нас нет SD или 720. Только FullHD. Поэтому весьма вероятно, что в Казахстане не целесообразно ставить кэширующие серверы. Возможно после приезда высокопоставленных гостей что-то изменится
Добринцофф:
Не подскажешь ,есть ли провайдеры IP TV с полным набором Российских каналов,но с серверами в Казахстане?
Не подскажешь ,есть ли провайдеры IP TV с полным набором Российских каналов,но с серверами в Казахстане?
Кэширующие сервера имеет смысл ставить только в том случае, если суммарный выход на всех клиентов в худшем качестве с них будет многократно превышать суммарный вход одной копии каждого канала в наилучшем качестве. Если провайдер вещает сто каналов по 10 мегабит каждый, то клиентов должно быть намного больше тысячи одновременно смотрящих со скоростью 1 мегабит в SD. А это может быть и 5 и 10 тысяч клиентов суммарно, чтобы превысить порог целесообразности. Мы не ждём так долго, и на каждую тысячу добавляем один сервер, но у нас и требования по качеству в разы выше. У нас нет SD или 720. Только FullHD. Поэтому весьма вероятно, что в Казахстане не целесообразно ставить кэширующие серверы. Возможно после приезда высокопоставленных гостей что-то изменится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:12
Цитата:
Отправляйте 111 на принудительный заслуженный отдых, договоримся
abaika95:
может тебе на форум ботанов-программистов надо уйти?
может тебе на форум ботанов-программистов надо уйти?
Отправляйте 111 на принудительный заслуженный отдых, договоримся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:14
Цитата:
У меня твердое мнение только по поводу ценников. Остальное мне до лампочки
abaika95:
трюдо чхал на твое мнение
трюдо чхал на твое мнение
У меня твердое мнение только по поводу ценников. Остальное мне до лампочки
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:15
скачал видеоигру
баттлфилд 5
первая же миссия повествует о том как норвежские диверсанты уничтожили в 1943 году в горах Норвегии немецкий завод по производству тяжелой воды тем самым по сути остановив разработку ядерного проекта германии
другая миссия о высадке французских теральеров (арабов и сенегальцев) в южной франции в 1944 году
третья о борьбе британского коммандос в северной африке, откуда немцы рвались к нефтеносным районам ирака и саудовской аравии
поиграл в игру а новых данных получил как с хорошей книги
а у россии что?
детям пилотки шьют
но это на гнилом западе историю не чтят зато в россии ух как историю то любят))
особенно наряжаться в нее
баттлфилд 5
первая же миссия повествует о том как норвежские диверсанты уничтожили в 1943 году в горах Норвегии немецкий завод по производству тяжелой воды тем самым по сути остановив разработку ядерного проекта германии
другая миссия о высадке французских теральеров (арабов и сенегальцев) в южной франции в 1944 году
третья о борьбе британского коммандос в северной африке, откуда немцы рвались к нефтеносным районам ирака и саудовской аравии
поиграл в игру а новых данных получил как с хорошей книги
а у россии что?
детям пилотки шьют
но это на гнилом западе историю не чтят зато в россии ух как историю то любят))
особенно наряжаться в нее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:16
Цитата:
Щас подготовлю вопросы. Сообщи там руководству, что добровольно отказываешься от премии
abaika95:
еще один опросник запустишь-выкинут с сайта
еще один опросник запустишь-выкинут с сайта
Щас подготовлю вопросы. Сообщи там руководству, что добровольно отказываешься от премии
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:17
Цитата:
что он тебе мешает?
темболее тогда не отправим
Цитата:
это потмоучто твое мнение мало кому интересно)
maxsaf:
Отправляйте 111 на принудительный заслуженный отдых, договоримся
Отправляйте 111 на принудительный заслуженный отдых, договоримся
что он тебе мешает?
темболее тогда не отправим
Цитата:
maxsaf:
У меня твердое мнение только по поводу ценников. Остальное мне до лампочки
У меня твердое мнение только по поводу ценников. Остальное мне до лампочки
это потмоучто твое мнение мало кому интересно)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:17
Цитата:
давай
только помни потом не плакай)
maxsaf:
Щас подготовлю вопросы.
Щас подготовлю вопросы.
давай
только помни потом не плакай)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:19
Цитата:
Он в отличие от тебя даже мысль внятно сформулировать не может, не зависимо от того, насколько она правильная.
abaika95:
что он тебе мешает? темболее тогда не отправим
что он тебе мешает? темболее тогда не отправим
Он в отличие от тебя даже мысль внятно сформулировать не может, не зависимо от того, насколько она правильная.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:20
Цитата:
И правда, кроме тебя мне никто не отвечает
abaika95:
это потмоучто твое мнение мало кому интересно)
это потмоучто твое мнение мало кому интересно)
И правда, кроме тебя мне никто не отвечает
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6824
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:27
Цитата:
Да, конечно, куда проще: - как называть человека который УТВЕРЖДАЕТ и притом на полном СЕРЬЁЗЕ:- что казахские власти ОФИЦИАЛЬНО запретили изучение русского языка в школах и именно со второго класса, думаю - не иначе как и.....м.
Skeptic:
Всё гораздо проще:
Всё гораздо проще:
Да, конечно, куда проще: - как называть человека который УТВЕРЖДАЕТ и притом на полном СЕРЬЁЗЕ:- что казахские власти ОФИЦИАЛЬНО запретили изучение русского языка в школах и именно со второго класса, думаю - не иначе как и.....м.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 21:30
Цитата:
Человек совершил ошибку, раскаивается, и присоединяется к словам благодарности президента РФ о бережном отношении к русскому языку, о строительстве русскоязычных школ в КЗ и т.д.
ACROS:
как называть человека который УТВЕРЖДАЕТ и притом на полном СЕРЬЁЗЕ:- что казахские власти ОФИЦИАЛЬНО запретили изучение русского языка в школах и именно со второго класса, думаю - не иначе как и.....м.
как называть человека который УТВЕРЖДАЕТ и притом на полном СЕРЬЁЗЕ:- что казахские власти ОФИЦИАЛЬНО запретили изучение русского языка в школах и именно со второго класса, думаю - не иначе как и.....м.
Человек совершил ошибку, раскаивается, и присоединяется к словам благодарности президента РФ о бережном отношении к русскому языку, о строительстве русскоязычных школ в КЗ и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 22:14
Цитата:
Не обращайте внимания. У него эта мантра в правой кнопке мыши записана. Как только мой комментарий видит, рефлекторно нажимает ПКМ и "Вставить".
Наверное, видит в этом какой-то смысл...
Мне остаётся только посочувствовать ему.
maxsaf:
Не обращайте внимания. У него эта мантра в правой кнопке мыши записана. Как только мой комментарий видит, рефлекторно нажимает ПКМ и "Вставить".
Наверное, видит в этом какой-то смысл...
Мне остаётся только посочувствовать ему.
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