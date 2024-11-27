Отправлено: - 21:10

Добринцофф:

Не подскажешь ,есть ли провайдеры IP TV с полным набором Российских каналов,но с серверами в Казахстане?

Цитата:Кэширующие сервера имеет смысл ставить только в том случае, если суммарный выход на всех клиентов в худшем качестве с них будет многократно превышать суммарный вход одной копии каждого канала в наилучшем качестве. Если провайдер вещает сто каналов по 10 мегабит каждый, то клиентов должно быть намного больше тысячи одновременно смотрящих со скоростью 1 мегабит в SD. А это может быть и 5 и 10 тысяч клиентов суммарно, чтобы превысить порог целесообразности. Мы не ждём так долго, и на каждую тысячу добавляем один сервер, но у нас и требования по качеству в разы выше. У нас нет SD или 720. Только FullHD. Поэтому весьма вероятно, что в Казахстане не целесообразно ставить кэширующие серверы. Возможно после приезда высокопоставленных гостей что-то изменится