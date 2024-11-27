Отправлено: - 16:13

Карачун:

Объединиться, или пытаться объединить граждан вокруг летающей железной болванки, которая не может нихера кроме как убивать людей это конечно эпичный фейспалм. Это уже даже не философская категория а какой-то шаманизм - берем большую круглую железяку, пыхающую огнем из задницы и водим вокруг нее хороводы.

Цитата:Обе песни сочинены и исполняются с иронией и сарказмом - необыденный жанр, который на мой взгляд, позволяет автору донести свою точку зрения в виде критики, как бы высмеивая. Обществ конечно будет по разному воспринимать, кому то будет душевно, по домашнему, кому то покажется величием и.т.д.