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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:39
#14776
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Цитата:
Kairat stayer:
Эх, пой и веселись страна, бойтесь враги,
ничего не меняется, ничего нового.
Борясь со злом пили боярышник,
теперь будут пить орешник .


Грамотеи много песенок посочиняли, вот ещё.

Подробнее здесь:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:55
#14777
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Цитата:
Kairat stayer:
орешник идёт в массы

Действительно на сайте газета ру есть такая статья о том что потенциальный родитель не прочь назвать своего 15-го ребенка орешником (видимо он заблаговременно знает пол, иначе конфуз может выйти). С другой стороны 15й ребенок!!! Там уже и фантазия с именами на самом деле может иссякнуть. Но учитывая имя 14го, предположу что 16му достанется случайный набор букв от пробежавшего по клавиатуре кота.
Истерия вокруг тех ореховых зарослей конечно знатная. Объединиться, или пытаться объединить граждан вокруг летающей железной болванки, которая не может нихера кроме как убивать людей это конечно эпичный фейспалм. Это уже даже не философская категория а какой-то шаманизм - берем большую круглую железяку, пыхающую огнем из задницы и водим вокруг нее хороводы.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 16:04
#14778
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Ох ек макарек это не наш визитер лети прямо сейчас? Один большой самолет и два мелких рядом
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15719
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 16:04
#14779
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Значит могучий этот орешник что так у запада страх. Молодцы инженеры. Могут. Пусть плачат. И от страха детей называют и гимны поют.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 16:13
#14780
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Цитата:
Карачун:
Объединиться, или пытаться объединить граждан вокруг летающей железной болванки, которая не может нихера кроме как убивать людей это конечно эпичный фейспалм. Это уже даже не философская категория а какой-то шаманизм - берем большую круглую железяку, пыхающую огнем из задницы и водим вокруг нее хороводы.


Обе песни сочинены и исполняются с иронией и сарказмом - необыденный жанр, который на мой взгляд, позволяет автору донести свою точку зрения в виде критики, как бы высмеивая. Обществ конечно будет по разному воспринимать, кому то будет душевно, по домашнему, кому то покажется величием и.т.д.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1046
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 16:18
#14781
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Цитата:
Kairat stayer:
с иронией и сарказмом

Да там на самом сайте и без песен истерично-экстатическое состояние статей с упоминанием этих лесопосадок
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 18:15
#14782
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Цитата:
abaika95:
не могу понять в чем мулька?


Старый имперский принцип управления порабащёнными варварами, ещё с времён Священной Римской империи: ".. разделяй и властвуй..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6823
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 18:25
#14783
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Цитата:
Я не робот:
Трое на одного, или четверо


Да нет: Абайка один справляется и по ходу справиться.
По интеллекту и уровню эрудированности Абайка на голову выше.
Кстати, это касается и тех кто якобы "ПОКИНУЛИ", но при этом бежали с форума "НГ", с горделивой, но с поникнутой головой, ( волки, Юджины и прочие ) - на самом деле им тут дали жару и они почувствовали что уже НЕ ТЕ времена, что при прежнем главном редакторе, и за них уже НИКТО не будет БОЛЕТЬ, то есть лишились АДМ.РЕСУРСА.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25202
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 19:12
#14784
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Цитата:
ACROS:
По интеллекту

Так это мы с ним ещё про айпи телевидение не разговаривали. Я ему голы забиваю на его же поле, а не на своем :lol: на моем поле он даже вилку у вентилятора заменить не может :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25202
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 19:14
#14785
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Цитата:
ACROS:
почувствовали что уже НЕ ТЕ времена, что при прежнем главном редакторе, и за них уже НИКТО не будет БОЛЕТЬ, то есть лишились АДМ.РЕСУРСА.

Времена те, но перекос в противоположную сторону действительно наблюдается. Но это не такая уж большая проблема - нужно просто это учитывать и действовать соответственно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25202
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 19:27
#14786
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Походу тихо сегодня будет на форуме. ))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1834
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 20:19
#14787
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Цитата:
ACROS:

:lol: Всё гораздо проще:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 20:47
#14788
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Цитата:
maxsaf:
Так это мы с ним ещё про айпи телевидение не разговаривали.

Не подскажешь ,есть ли провайдеры IP TV с полным набором Российских каналов,но с серверами в Казахстане?
Дело в том что мой у моего провайдера сервера по всему миру и в России,но вот скрость только на Россию более менее норм.,а на остальных вообще никакая,в итоге подвисания ,тормоза и.т.д
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