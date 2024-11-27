Действительно на сайте газета ру есть такая статья о том что потенциальный родитель не прочь назвать своего 15-го ребенка орешником (видимо он заблаговременно знает пол, иначе конфуз может выйти). С другой стороны 15й ребенок!!! Там уже и фантазия с именами на самом деле может иссякнуть. Но учитывая имя 14го, предположу что 16му достанется случайный набор букв от пробежавшего по клавиатуре кота. Истерия вокруг тех ореховых зарослей конечно знатная. Объединиться, или пытаться объединить граждан вокруг летающей железной болванки, которая не может нихера кроме как убивать людей это конечно эпичный фейспалм. Это уже даже не философская категория а какой-то шаманизм - берем большую круглую железяку, пыхающую огнем из задницы и водим вокруг нее хороводы.
Карачун: Объединиться, или пытаться объединить граждан вокруг летающей железной болванки, которая не может нихера кроме как убивать людей это конечно эпичный фейспалм. Это уже даже не философская категория а какой-то шаманизм - берем большую круглую железяку, пыхающую огнем из задницы и водим вокруг нее хороводы.
Обе песни сочинены и исполняются с иронией и сарказмом - необыденный жанр, который на мой взгляд, позволяет автору донести свою точку зрения в виде критики, как бы высмеивая. Обществ конечно будет по разному воспринимать, кому то будет душевно, по домашнему, кому то покажется величием и.т.д.
Да нет: Абайка один справляется и по ходу справиться. По интеллекту и уровню эрудированности Абайка на голову выше. Кстати, это касается и тех кто якобы "ПОКИНУЛИ", но при этом бежали с форума "НГ", с горделивой, но с поникнутой головой, ( волки, Юджины и прочие ) - на самом деле им тут дали жару и они почувствовали что уже НЕ ТЕ времена, что при прежнем главном редакторе, и за них уже НИКТО не будет БОЛЕТЬ, то есть лишились АДМ.РЕСУРСА.
maxsaf: Так это мы с ним ещё про айпи телевидение не разговаривали.
Не подскажешь ,есть ли провайдеры IP TV с полным набором Российских каналов,но с серверами в Казахстане? Дело в том что мой у моего провайдера сервера по всему миру и в России,но вот скрость только на Россию более менее норм.,а на остальных вообще никакая,в итоге подвисания ,тормоза и.т.д
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