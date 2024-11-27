Re: «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по...

Отправлено: - 19:11

Уже писал: - каждое, подчёркиваю- КАЖДОЕ- общественное слушание по ПДП - это битва властей с собственным народом за деньги этого же народа.

И

Тут два путя: - или народ такой ТУПОЙ - не видит что ИХ власть хочет, якобы, для них только ХОРОШЕЕ;

или власть у народа такая - не видит что народ НЕ ХОЧЕТ от них такого ХОРОШЕГО.