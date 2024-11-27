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≡ «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50592
«Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по проекту детальной планировки района парка Победы прошли в Костанае. Очень нервно
Отправлено: 27.11.24 - 19:11
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- В чем смысл сносить одни объекты и строить на их месте другие - например, стадион и баню? Вы учитываете, что там живут живые люди которые никуда не хотят переезжать? - спросила местная жительница.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6823
Re: «Вы отстаиваете интересы застройщиков!» - Слушания по...
Отправлено: 27.11.24 - 19:11
#1
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Уже писал: - каждое, подчёркиваю- КАЖДОЕ- общественное слушание по ПДП - это битва властей с собственным народом за деньги этого же народа.
И
Тут два путя: - или народ такой ТУПОЙ - не видит что ИХ власть хочет, якобы, для них только ХОРОШЕЕ;
или власть у народа такая - не видит что народ НЕ ХОЧЕТ от них такого ХОРОШЕГО.
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