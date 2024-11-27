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≡ "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50592
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 10:47
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Перед приездом президента РФ Владимира Путина в Астану в газете "Известия" вышла статья главы государства Касым-Жомарта Токаева. В статье Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6823
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 18:57
#15
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Цитата:
Vit:
Заходит погранец в кабину и просит открыть холодильник.


Больше конкретики, ВИТ: - какой из погранцов- казах или русский ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6823
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 18:59
#16
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Цитата:
Vit:
погранцу не понравилась его справка.


И снова: - какому погранцу- казаху или русскому ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6823
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 19:02
#17
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Цитата:
Vit:
На нашей сидел врач он брал анализы.


Вот тут всё ясно: - сволочи наши, мздоимцы, акша захотели, чтобы ручку позолотил.
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