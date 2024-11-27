Re: За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца

Отправлено: - 18:19

А при чём тут новый год? Не уместная заметочка. А вот штраф смехотворный, как плевок во всех людей! 180000 ! Вот это норма! И я вас уверяю, больше такой глупости не будет! Попробовали бы вы в Германии так пошуметь! Знаю, год там жил. А что приводить примеры банановых республик? Мы же как что так сразу цивилизованный запад в пример ставим, А почему тут та то не как в цивилизованном западе? И ли опять саке баке? Достал уже этот блатной беспредел!