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≡ 265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили мужчину, который разбил стекло здания
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50590
265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили мужчину, который разбил стекло здания
Отправлено: 27.11.24 - 17:51
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31-летний костанаец, проведя время в кафе с друзьями, проходил мимо здания, увидел своё отражение в зеркальном стекле и умышленно разбил его. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения полицейского центра оперативного управления.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15719
Re: 265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили...
Отправлено: 27.11.24 - 17:51
#1
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Автор не знает че такое алкоголь. Алкоголь это когда в зеркале не кого не ишешь. Просто . Это уничтожение семьи. Когда пьёшь и уже не понимаешь. Зачем?. Алкоголь это когда все разрушено и звонишь жене а трубку не берут.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
467
Re: 265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили...
Отправлено: 27.11.24 - 18:08
#2
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Это обыкновенное хулиганство в виде причинения вреда другому, будь то стена, дверь, авто! Надо ставить таких на учет в психушку и платно лечить!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3467
Re: 265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили...
Отправлено: 27.11.24 - 18:17
#3
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Цитата:
Vit:
Автор не знает че такое алкоголь.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15719
265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили мужчину, который разбил стекло здания
Отправлено: 27.11.24 - 18:27
#4
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Цитата:
Козлов я:
Если бы я знал чем может обернуться то с чем я с толкнулся. Я б не только эти 265 тыщ заплатил , я б всё отдал. Лиш бы семья вернулась.
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