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265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили мужчину, который разбил стекло здания
265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили мужчину, который разбил стекло здания
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