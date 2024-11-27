Re: 265 000 тенге за самокритичность. В Костанае осудили...

Отправлено: - 17:51

Автор не знает че такое алкоголь. Алкоголь это когда в зеркале не кого не ишешь. Просто . Это уничтожение семьи. Когда пьёшь и уже не понимаешь. Зачем?. Алкоголь это когда все разрушено и звонишь жене а трубку не берут.