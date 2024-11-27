Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50590
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
Обязан ли управляющий платной стоянки защищать машину от порчи и, если не сумел, компенсировать ущерб? Нужно ли заключать для этого письменный договор или обязанности появляются в момент передачи машины на хранение? Эти вопросы обсуждали в суде.
Читать новость
Читать новость
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
Незнаю. Я лично давно перестал верить людям. Столько вокруг лжи. Многие готовы за 500 удавится и обмануть.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1551
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 14:57
Какой беспредел... Деньги заплати,а никто не охраняет,ещё и услуги адвоката оплати.. Кошмар.. Да в Европе или какой Америке за такое 3 шкуры бы спустили,а у нас ещё и грузят потерпевшую.
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 15:04
Цитата:
Почему я так думаю. Я встречал людей готовых за 500 тенге обмануть. Предать.
Сабыр:Можно поцарапать в дороге или около тц. и потом только увидеть косяк на стоянке. На стоянках должны быть камеры. Вот прям кому то не понравилась именно её машина. Соседская целая?
Почему я так думаю. Я встречал людей готовых за 500 тенге обмануть. Предать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3467
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 15:05
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 15:31
У меня был случай на стоянке Олимп (за народным банком). Прихожу я утром, а магнитолы нет,машина каким-то образом открыта. У меня паника, вызываю полицию и начинаю разборки. Тут коршуном налетела на меня хозяйка той самой стоянки,сделала козлом отпущения,даже накричала на полицейских,эти быстро ретировались пока им люлей не навешала сердитая владелица заведения и остался я один даже не знал что делать
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 15:47
Цитата:
сайлау курманов:Я не верю всем этим историям. Я машину оставлял сто раз в общем дворе. 300 раз на стоянках. Не кто не трогал. Как то утром рано вышел во двор. Смотрю в соседкой машине в лобовом кирпич воткнут.я испугался, думаю ну ни фига себе. Поднялся в подъезд стучу этому соседу. Его жена открывает дверь. Я ей вон проблема. Надо че то делать. Она мне, я в курсе. Это я сделала. Не фиг гулять с бабами. Я их спалила. Ааа. Все. Понятно досвидание я поехал на работу.
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 16:18
Я не верю всем этим историям
Пусть я врунишка в ваших глазах, однако был случай несколько лет назад, некий сыкун от скуки порезал шины всем стоящим во дворе 72-го дома по сандригайло. Тогда здесь в народных новостях я отметился,можете проверить. А ещё,кому-то на стоянке прямо на лобовое авто прилетел камень,тоже разборки были, тоже писали здесь
Пусть я врунишка в ваших глазах, однако был случай несколько лет назад, некий сыкун от скуки порезал шины всем стоящим во дворе 72-го дома по сандригайло. Тогда здесь в народных новостях я отметился,можете проверить. А ещё,кому-то на стоянке прямо на лобовое авто прилетел камень,тоже разборки были, тоже писали здесь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1538
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 16:24
уж в новый то авто можно и установить регистратор с функцией наблюдение на парковке, есть с 2-я камерами, или страховать от подобного, раз нет гаража и своего двора
(Пользователи)
- Откуда:
- Оттуда
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщений:
- 31
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 17:42
Цитата:
Судя по тексту машина стояла 1,5 месяца. Ни аккума ни карты памяти не хватит.
лимон:
уж в новый то авто можно и установить регистратор
уж в новый то авто можно и установить регистратор
Судя по тексту машина стояла 1,5 месяца. Ни аккума ни карты памяти не хватит.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 138, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 137
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать