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≡ Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50588
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
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Обязан ли управляющий платной стоянки защищать машину от порчи и, если не сумел, компенсировать ущерб? Нужно ли заключать для этого письменный договор или обязанности появляются в момент передачи машины на хранение? Эти вопросы обсуждали в суде.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15717
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 14:53
#1
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Незнаю. Я лично давно перестал верить людям. Столько вокруг лжи. Многие готовы за 500 удавится и обмануть.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1551
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 14:57
#2
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Какой беспредел... Деньги заплати,а никто не охраняет,ещё и услуги адвоката оплати.. Кошмар.. Да в Европе или какой Америке за такое 3 шкуры бы спустили,а у нас ещё и грузят потерпевшую.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15717
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 15:04
#3
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Цитата:
Сабыр:
Можно поцарапать в дороге или около тц. и потом только увидеть косяк на стоянке. На стоянках должны быть камеры. Вот прям кому то не понравилась именно её машина. Соседская целая?
Почему я так думаю. Я встречал людей готовых за 500 тенге обмануть. Предать.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3466
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 15:05
#4
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7241
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 15:31
#5
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У меня был случай на стоянке Олимп (за народным банком). Прихожу я утром, а магнитолы нет,машина каким-то образом открыта. У меня паника, вызываю полицию и начинаю разборки. Тут коршуном налетела на меня хозяйка той самой стоянки,сделала козлом отпущения,даже накричала на полицейских,эти быстро ретировались пока им люлей не навешала сердитая владелица заведения и остался я один даже не знал что делать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15717
Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке повредили в Костанайской области. Дело рассматривает суд
Отправлено: 27.11.24 - 15:47
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Я не верю всем этим историям. Я машину оставлял сто раз в общем дворе. 300 раз на стоянках. Не кто не трогал. Как то утром рано вышел во двор. Смотрю в соседкой машине в лобовом кирпич воткнут.я испугался, думаю ну ни фига себе. Поднялся в подъезд стучу этому соседу. Его жена открывает дверь. Я ей вон проблема. Надо че то делать. Она мне, я в курсе. Это я сделала. Не фиг гулять с бабами. Я их спалила. Ааа. Все. Понятно досвидание я поехал на работу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7241
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 16:18
#7
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Я не верю всем этим историям
Пусть я врунишка в ваших глазах, однако был случай несколько лет назад, некий сыкун от скуки порезал шины всем стоящим во дворе 72-го дома по сандригайло. Тогда здесь в народных новостях я отметился,можете проверить. А ещё,кому-то на стоянке прямо на лобовое авто прилетел камень,тоже разборки были, тоже писали здесь
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1538
Re: Поцарапана, пробиты колёса - Машину на платной стоянке...
Отправлено: 27.11.24 - 16:24
#8
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уж в новый то авто можно и установить регистратор с функцией наблюдение на парковке, есть с 2-я камерами, или страховать от подобного, раз нет гаража и своего двора
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