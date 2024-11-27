Отправлено: - 15:47

сайлау курманов:

Цитата:Я не верю всем этим историям. Я машину оставлял сто раз в общем дворе. 300 раз на стоянках. Не кто не трогал. Как то утром рано вышел во двор. Смотрю в соседкой машине в лобовом кирпич воткнут.я испугался, думаю ну ни фига себе. Поднялся в подъезд стучу этому соседу. Его жена открывает дверь. Я ей вон проблема. Надо че то делать. Она мне, я в курсе. Это я сделала. Не фиг гулять с бабами. Я их спалила. Ааа. Все. Понятно досвидание я поехал на работу.