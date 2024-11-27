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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17165
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:38
#14761
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Цитата:
Я не робот:
Maxsaf жги! Так приятно смотреть(читать).

макс ну фу
перелогинься
уже так делать не актуально)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:43
#14762
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Цитата:
abaika95:
демократия это когда большинство населения в той или иной степени знает какой курс поддерживает их президент) у нас же наоборот

Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:46
#14763
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Цитата:
abaika95:
а че надо чтобы обязательно ктото чтото забрал?

Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17165
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:50
#14764
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Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш?

трюдо приглашал в парламент нациста
это твой выбор
у вас же супердемократия так? Цитата:
maxsaf:
Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?

обижаешься ты на редакцию)
я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:51
#14765
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Цитата:
abaika95:
сделать то ничего не можешь в итоге

Не могу, сижу забаненый, молчу :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:52
#14766
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Цитата:
abaika95:
трюдо приглашал в парламент нациста

Не говори так, Зеленский обидится :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:53
#14767
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Цитата:
abaika95:
я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)

И как, помогает?)
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
55
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:55
#14768
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Ой, до чего техника дошла: Макса сразу в двух местах передают)))))
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
55
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:56
#14769
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А пер.,ой головы, подгорают знатно))))
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 11:20
#14770
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Цитата:
abaika95:
правильно вчера шевченко на одном из интервью сказал


Шевченко вчера не высказался по этому поводу = ??



[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 12:21]




[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 12:23]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:14
#14771
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У великих россиян орешник идёт в массы - народ, отмечают что скоро возможно во всех магазинах появится водка "Орешник" и ещё детей стали называть Орешником, кроме того сочинили песню про орешник.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:21
#14772
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Цитата:
Kairat stayer:
кроме того сочинили песню про орешник.


Эх, пой и веселись страна, бойтесь враги,
ничего не меняется, ничего нового.
Борясь со злом пили боярышник,
теперь будут пить орешник :lol: :lol: :lol:.

Подробнее здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:23
#14773
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Цитата:
Kairat stayer: ещё детей стали называть Орешником
Кайрат вы не были замечены в во всякой глупости. У вас хорошее образование. Зачем? Это
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:25
#14774
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Цитата:
Vit:
Кайрат вы не были замечены в во всякой глупости. У вас хорошее образование. Зачем? Это


Виталий, почему глупости? Правда ребёнка назвали Орешником, выше ссылка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:26
#14775
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И песню уже в России мои одноклассники поют, они и сообщили :lol: :lol: :lol: .
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