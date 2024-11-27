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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17165
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:38
Цитата:
макс ну фу
перелогинься
уже так делать не актуально)
Я не робот:
Maxsaf жги! Так приятно смотреть(читать).
Maxsaf жги! Так приятно смотреть(читать).
макс ну фу
перелогинься
уже так делать не актуально)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:43
Цитата:
Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш?
abaika95:
демократия это когда большинство населения в той или иной степени знает какой курс поддерживает их президент) у нас же наоборот
демократия это когда большинство населения в той или иной степени знает какой курс поддерживает их президент) у нас же наоборот
Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:46
Цитата:
Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?))
abaika95:
а че надо чтобы обязательно ктото чтото забрал?
а че надо чтобы обязательно ктото чтото забрал?
Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17165
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:50
Цитата:
трюдо приглашал в парламент нациста
это твой выбор
у вас же супердемократия так? Цитата:
обижаешься ты на редакцию)
я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)
maxsaf:
Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш?
Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш?
трюдо приглашал в парламент нациста
это твой выбор
у вас же супердемократия так? Цитата:
maxsaf:
Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?
Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?
обижаешься ты на редакцию)
я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:51
Цитата:
Не могу, сижу забаненый, молчу
abaika95:
сделать то ничего не можешь в итоге
сделать то ничего не можешь в итоге
Не могу, сижу забаненый, молчу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:52
Цитата:
Не говори так, Зеленский обидится
abaika95:
трюдо приглашал в парламент нациста
трюдо приглашал в парламент нациста
Не говори так, Зеленский обидится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:53
Цитата:
И как, помогает?)
abaika95:
я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)
я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)
И как, помогает?)
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 55
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:55
Ой, до чего техника дошла: Макса сразу в двух местах передают)))))
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 55
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:56
А пер.,ой головы, подгорают знатно))))
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 182
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 11:20
Цитата:
Шевченко вчера не высказался по этому поводу = ??
[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 12:21]
[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 12:23]
abaika95:
правильно вчера шевченко на одном из интервью сказал
правильно вчера шевченко на одном из интервью сказал
Шевченко вчера не высказался по этому поводу = ??
[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 12:21]
[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 12:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:14
У великих россиян орешник идёт в массы - народ, отмечают что скоро возможно во всех магазинах появится водка "Орешник" и ещё детей стали называть Орешником, кроме того сочинили песню про орешник.
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:21
Цитата:
Эх, пой и веселись страна, бойтесь враги,
ничего не меняется, ничего нового.
Борясь со злом пили боярышник,
теперь будут пить орешник .
Подробнее здесь:
Kairat stayer:
кроме того сочинили песню про орешник.
кроме того сочинили песню про орешник.
Эх, пой и веселись страна, бойтесь враги,
ничего не меняется, ничего нового.
Борясь со злом пили боярышник,
теперь будут пить орешник .
Подробнее здесь:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:23
Цитата:
Kairat stayer: ещё детей стали называть ОрешникомКайрат вы не были замечены в во всякой глупости. У вас хорошее образование. Зачем? Это
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:25
Цитата:
Виталий, почему глупости? Правда ребёнка назвали Орешником, выше ссылка.
Vit:
Кайрат вы не были замечены в во всякой глупости. У вас хорошее образование. Зачем? Это
Кайрат вы не были замечены в во всякой глупости. У вас хорошее образование. Зачем? Это
Виталий, почему глупости? Правда ребёнка назвали Орешником, выше ссылка.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 15:26
И песню уже в России мои одноклассники поют, они и сообщили .
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