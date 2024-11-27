Отправлено: - 10:50

maxsaf:

Ну не знаю, как так вышло, это же вроде ваш выбор)) или не ваш?

maxsaf:

Ну ты же не мог без причины обидеться. Или мог?

Цитата:трюдо приглашал в парламент нацистаэто твой выбору вас же супердемократия так? Цитата:обижаешься ты на редакцию)я делаю анализ произошедшего чтобы в дальнейшем это не повторялось)