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≡ "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50588
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 10:47
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Перед приездом президента РФ Владимира Путина в Астану в газете "Известия" вышла статья главы государства Касым-Жомарта Токаева. В статье Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17165
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 10:47
#1
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кароче кинули друг в друга по статейке написанной чатом Джипити)

Цитата:
Мы, в Казахстане, всегда помним, что наши страны объединяет самая протяжённая в мире сухопутная граница

Источник:

самая протяжённая НЕПРЕРЫВНАЯ граница
а самая длинная сухопутная граница между канадой и сша почти на 1,5 тыс больше нашей

этот чат еще учить и учить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 10:58
#2
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Цитата:
abaika95:
этот чат еще учить и учить

Вот и займись полезным делом наконец :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2130
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 11:18
#3
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"Российская Госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной", - заявил Владимир Путин.

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Ну опять аналогов нет...смех и грех...чуть что везде аналогов нет...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2130
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 11:20
#4
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Цитата:
Президент России отметил, что практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает «Росатом».

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Французы на пятки наступают...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15714
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 11:21
#5
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Союзники. Не смешите людей. Союзники это например Германия - Польша. Где между странами можно увидить границу только на укозателе. Или в навигаторе. А у нас между странами постояно какие запреты. Пограничный досмотр. Заходит погранец в кабину и просит открыть холодильник. Вот я не пойму зачем? Что вы там хотите посмотреть? Какую я колбасу кушаю?. Союзники. :-x
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10133
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 11:22
#6
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Цитата:
abaika95:
а самая длинная сухопутная граница между канадой и сша почти на 1,5 тыс больше нашей

Ни фига она не сухопутная, там море какое то ещё есть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 11:26
#7
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В целом статья хорошая, позитивная. А если у кого-то что-то подгорает - надо убавить газ :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17165
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 11:40
#8
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Цитата:
maxsaf:
Вот и займись полезным делом наконец

это твое задротское хобби Цитата:
Vit:
Союзники. Не смешите людей.

не смешим
потешаемся только
сверху эти пишут статьи о союзниках
а снизу даже дружбы уже нет)
Цитата:
Добринцофф:
Ни фига она не сухопутная, там море какое то ещё есть.

это не море а великие озера
сухопутная граница подразумевает под собой и границу учитывая озера и реки
поэтому самая большая сухопутная граница между сша и канадой
а самая большая непрерывная граница у нас Цитата:
maxsaf:
А если у кого-то что-то подгорает - надо убавить газ

у нас свой газ
тянем ветку с запада и юга на север
так что если у когото подгарает
можно закрыть границу для санкционных товаров и машин
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25199
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 11:48
#9
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Цитата:
abaika95:
а снизу даже дружбы уже нет)

Вот с низов и надо начинать восстановительные работы :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17165
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 11:51
#10
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Цитата:
maxsaf:
Вот с низов и надо начинать восстановительные работы

поздно уже
раньше надо было
а теперь время ушло
сделали только хуже своим навязыванием дружбы с москвой
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15714
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 12:20
#11
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До сих пор в глазах случай на границе. Во времена короны были ограничения, требовали от простых людей разные справки. На паспортном передо мной молодой пацан, студент ехал в Челябинск на поступления в какой то там вуз. Вобщем погранцу не понравилась его справка. Он им объясняет что ему такую выслали, другой нету. Пацан русский ему отказали. За то там целый аул из солнечной южной страны пропустили. Мне так жалко его стало я не выдержал и замолвил за него слово. И что вы Думаите? Меня загребли на полный досмотр. Типа рот не открывай.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
239
Re: "Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин...
Отправлено: 27.11.24 - 13:09
#12
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Цитата:
Vit:
Меня загребли на полный досмотр. Типа рот не открывай.
Чисто слышу голос и интонацию Ивана Васильевича ! Как там в фильме : "В милицию замели. Дело шьют" А вообще весь текст по сути и смыслу очень тянет на публикацию в ЗОЖ. И в конце надо добавить, что только гомеопатические пилюли из вытяжки выхухоли помогли мне выйти сухим из воды.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15714
"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 13:20
#13
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Цитата:
Филипповна:
Возил ребёнка своего в Челябинск. Вобщем туда без приключений. Назад домой Россию прошли тоже норм. А На нашей сидел врач он брал анализы. И почему то моего сына не разрешил въезд. Говорит надо на карантин в Карабалык положим на неделю. Я ей, непонял Вы че мою жену незнаите? Она такая в шоке, а кто она? Я ей : зверь она. Если я приеду домой без ребёнка она мне яйца на шею наматает. Так что полюбому я пацана не отдам. У меня выбора нету. Врач в некакую. Нельзя и все. Я беру пацана за шиворот и кидаю в машину. Погранец ржёт, и тихо так мне давай талон отмечу, все езжай потихоньку.)
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