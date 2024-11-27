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≡ Что сверять и обязательно ли это - На вопросы о подготовке к введению дифтарифа ответили в ГКП «Костанай-Су»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50588
Что сверять и обязательно ли это - На вопросы о подготовке к введению дифтарифа ответили в ГКП «Костанай-Су»
Отправлено: 27.11.24 - 12:56
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Дифтариф «привязан» к объему потребления воды одним потребителем. Поэтому ГКП «Костанай-Су» просит произвести сверку количества зарегистрированных на адресе собственника жилья. Всем ли это нужно сделать?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15714
Re: Что сверять и обязательно ли это - На вопросы о подготовке к...
Отправлено: 27.11.24 - 12:56
#1
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У меня большой расход воды. Я тоже как ребёнок люблю в ванне повалятся. Каждый вечер перед сном. Всякие морские соли насыпать люблю. Полежишь минут 15, такой кайф. Потом чистый спать. Тело радуется.
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