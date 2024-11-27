"Мы остаёмся союзником России" – Токаев и Путин обменялись статьями перед приездом главы РФ в Казахстан
Отправлено: 27.11.24 - 10:47
Перед приездом президента РФ Владимира Путина в Астану в газете "Известия" вышла статья главы государства Касым-Жомарта Токаева. В статье Токаев отметил, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы. Читать новость
"Российская Госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной", - заявил Владимир Путин.
Союзники. Не смешите людей. Союзники это например Германия - Польша. Где между странами можно увидить границу только на укозателе. Или в навигаторе. А у нас между странами постояно какие запреты. Пограничный досмотр. Заходит погранец в кабину и просит открыть холодильник. Вот я не пойму зачем? Что вы там хотите посмотреть? Какую я колбасу кушаю?. Союзники.
не смешим потешаемся только сверху эти пишут статьи о союзниках а снизу даже дружбы уже нет) Цитата:
Добринцофф: Ни фига она не сухопутная, там море какое то ещё есть.
это не море а великие озера сухопутная граница подразумевает под собой и границу учитывая озера и реки поэтому самая большая сухопутная граница между сша и канадой а самая большая непрерывная граница у нас Цитата:
maxsaf: А если у кого-то что-то подгорает - надо убавить газ
у нас свой газ тянем ветку с запада и юга на север так что если у когото подгарает можно закрыть границу для санкционных товаров и машин
До сих пор в глазах случай на границе. Во времена короны были ограничения, требовали от простых людей разные справки. На паспортном передо мной молодой пацан, студент ехал в Челябинск на поступления в какой то там вуз. Вобщем погранцу не понравилась его справка. Он им объясняет что ему такую выслали, другой нету. Пацан русский ему отказали. За то там целый аул из солнечной южной страны пропустили. Мне так жалко его стало я не выдержал и замолвил за него слово. И что вы Думаите? Меня загребли на полный досмотр. Типа рот не открывай.
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