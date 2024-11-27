Отправлено: - 11:40

maxsaf:

Вот и займись полезным делом наконец

Vit:

Союзники. Не смешите людей.

Добринцофф:

Ни фига она не сухопутная, там море какое то ещё есть.

maxsaf:

А если у кого-то что-то подгорает - надо убавить газ

Цитата:это твое задротское хобби Цитата:не смешимпотешаемся толькосверху эти пишут статьи о союзникаха снизу даже дружбы уже нет)Цитата:это не море а великие озерасухопутная граница подразумевает под собой и границу учитывая озера и рекипоэтому самая большая сухопутная граница между сша и канадойа самая большая непрерывная граница у нас Цитата:у нас свой газтянем ветку с запада и юга на севертак что если у когото подгараетможно закрыть границу для санкционных товаров и машин