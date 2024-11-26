Отправлено: - 11:33

юля елиссева:

Зарплата для них - это как карманные деньги для школьников на завтрак и жвачку.

Цитата:Ведь с вашей стороны это клевета! Если есть факты давайте докажите, либо это статья! В средствах массовой информации распространять заведомо ложную информация уголовно наказуемо!