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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:10
Цитата:
Около 3 миллионов ждунов и сепаратистов немцев (утрируя, так Виталий говорит) были депортированы с территории Чехословакии (включая Суды) в Германию и Австрию в период с 1945 по 1947 год. После окончания Второй мировой войны Чехословакия вновь вернула свои территории, захваченные Германией, включая Суды, и была освобождена от немецкой оккупации.
saba:
Да и пропаганда схожа, Гитлер немцев в Судетской области Чехословакии защищал и соответственно немецкий мир...
Да и пропаганда схожа, Гитлер немцев в Судетской области Чехословакии защищал и соответственно немецкий мир...
Около 3 миллионов ждунов и сепаратистов немцев (утрируя, так Виталий говорит) были депортированы с территории Чехословакии (включая Суды) в Германию и Австрию в период с 1945 по 1947 год. После окончания Второй мировой войны Чехословакия вновь вернула свои территории, захваченные Германией, включая Суды, и была освобождена от немецкой оккупации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:40
Цитата:
мне это напомнило как они совсем недавно пели оды своей армии
а в итоге оказался пшик
правильно вчера шевченко на одном из интервью сказал
пока американцы выкладывают на стол мелкие карты 6-7-8 в виде ракет малой дальности повышая так ставки
россия сразу рубанула королем выложив баллистическую ракету
а дальше что? повышать некуда а ядерной войны никто не допустит
путин хоть и старый и сумасшедший вокруг него то не самоубийцы сидят
они все сделают чтобы выжить и договорится с западом
так что россия в тупике, точнее путин Цитата:
ты
Цитата:
лечебные
я же лечу вас тут
но хапуг и воров не шибко хочется
ты не после акиматовского дела кстати сдрыснул в канаду? Цитата:
ну ты почувствовал уже)
Цитата:
опрос где твой? покажиЦитата:
чего терпеть?
всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россией
это тебе терпеть приходится и истерить постоянно) Цитата:
ну и нафига нам МГИМО? Цитата:
вышла вся
после 2022
Цитата:
только прагматизма я тоже не вижу
путин одной рукой держится за нас так как через казахстан санкционка идет
облизывает токаева
а другой рукой дают команду обсирать и токаева и казахстан
естественно вызывая ответную реакцию
вот я и не могу понять в чем мулька?
путин либо не управляет процессами в своей стране
либо у него шизофрения
и я не знаю что тут хуже Цитата:
как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили
ACROS:
Вчера смотрел РТР и видел выступление депутатов гос.Думы - все как один, все фракции и партии, пели оды этому "Орешнику" как оружию возмездия и знаете что это всё напомнило: -
Вчера смотрел РТР и видел выступление депутатов гос.Думы - все как один, все фракции и партии, пели оды этому "Орешнику" как оружию возмездия и знаете что это всё напомнило: -
мне это напомнило как они совсем недавно пели оды своей армии
а в итоге оказался пшик
правильно вчера шевченко на одном из интервью сказал
пока американцы выкладывают на стол мелкие карты 6-7-8 в виде ракет малой дальности повышая так ставки
россия сразу рубанула королем выложив баллистическую ракету
а дальше что? повышать некуда а ядерной войны никто не допустит
путин хоть и старый и сумасшедший вокруг него то не самоубийцы сидят
они все сделают чтобы выжить и договорится с западом
так что россия в тупике, точнее путин Цитата:
maxsaf:
Кто тебе сказал, что у меня комп описывали?
Кто тебе сказал, что у меня комп описывали?
ты
Цитата:
maxsaf:
Какие беседы? ))
Какие беседы? ))
лечебные
я же лечу вас тут
но хапуг и воров не шибко хочется
ты не после акиматовского дела кстати сдрыснул в канаду? Цитата:
maxsaf:
Где написал? Что написал? Я ничего такого не вижу
Где написал? Что написал? Я ничего такого не вижу
ну ты почувствовал уже)
Цитата:
maxsaf:
Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?)
Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?)
опрос где твой? покажиЦитата:
maxsaf:
А ты терпи
А ты терпи
чего терпеть?
всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россией
это тебе терпеть приходится и истерить постоянно) Цитата:
ACROS:
Дипломат ЛЮБОГО государства, так или иначе связан со спецслужбами своей страны - это альфа и бета любой разведки мира
Дипломат ЛЮБОГО государства, так или иначе связан со спецслужбами своей страны - это альфа и бета любой разведки мира
ну и нафига нам МГИМО? Цитата:
maxsaf:
А куда она делась?
А куда она делась?
вышла вся
после 2022
Цитата:
ACROS:
Совершенно верно: - должен быть циничный и деловой ПРАГМАТИЗМ: - товар- бабки или бабки- товар и никаких слюней.
Совершенно верно: - должен быть циничный и деловой ПРАГМАТИЗМ: - товар- бабки или бабки- товар и никаких слюней.
только прагматизма я тоже не вижу
путин одной рукой держится за нас так как через казахстан санкционка идет
облизывает токаева
а другой рукой дают команду обсирать и токаева и казахстан
естественно вызывая ответную реакцию
вот я и не могу понять в чем мулька?
путин либо не управляет процессами в своей стране
либо у него шизофрения
и я не знаю что тут хуже Цитата:
maxsaf:
И в трудную январскую минуту приходят на помощь
И в трудную январскую минуту приходят на помощь
как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:47
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:47
Цитата:
Я далеко) все кто могут что-то почувствовать - это твои близкие
abaika95:
ну ты почувствовал уже)
ну ты почувствовал уже)
Я далеко) все кто могут что-то почувствовать - это твои близкие
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:49
Цитата:
Демократия, она такая непредсказуемая
abaika95:
всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россией
всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россией
Демократия, она такая непредсказуемая
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:50
Цитата:
Пойдешь туда историком, когда психология накроется медным тазом))
abaika95:
ну и нафига нам МГИМО?
ну и нафига нам МГИМО?
Пойдешь туда историком, когда психология накроется медным тазом))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:51
Цитата:
Цитата:
Ещё как Моше, кое чем померяйтесь.
abaika95:
Ну ладно крутись дальше Факт в том что все что я там написал подтвердилось Можешь ныть в редакционных предложениях дальше Как меня корректируют а тебя сразу удаляют))
Ну ладно крутись дальше Факт в том что все что я там написал подтвердилось Можешь ныть в редакционных предложениях дальше Как меня корректируют а тебя сразу удаляют))
Цитата:
maxsaf:
Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?))
Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?))
Ещё как Моше, кое чем померяйтесь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:51
Цитата:
А чё случилось в 22м. У вас кто-то что-то забрал?
abaika95:
вышла вся после 2022
вышла вся после 2022
А чё случилось в 22м. У вас кто-то что-то забрал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:56
Цитата:
Чтобы кто-то прозападный типа Зеленского случайно не пришел у власти? Ну это считай что выручили
abaika95:
как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили
как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили
Чтобы кто-то прозападный типа Зеленского случайно не пришел у власти? Ну это считай что выручили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:57
Цитата:
Наоборот, мне весело смотреть, как вы злитесь, но сделать ниче не можете
abaika95:
это тебе терпеть приходится и истерить постоянно)
это тебе терпеть приходится и истерить постоянно)
Наоборот, мне весело смотреть, как вы злитесь, но сделать ниче не можете
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:59
Цитата:
Хочешь ещё один? Только учти, останешься без премии
abaika95:
опрос где твой? покажи
опрос где твой? покажи
Хочешь ещё один? Только учти, останешься без премии
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:09
Цитата:
такое Вы принципиально не смотрите ?
[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 11:10]
ACROS:
Вчера смотрел РТР
Вчера смотрел РТР
такое Вы принципиально не смотрите ?
[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 11:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:17
Цитата:
Прикольное совпадение: сегодня в первый раз купил в Walmart айран
simkst:
такое Вы принципиально не смотрите ?
такое Вы принципиально не смотрите ?
Прикольное совпадение: сегодня в первый раз купил в Walmart айран
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 53
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:33
Maxsaf жги! Так приятно смотреть(читать). Трое на одного, или четверо? Пылают горячие парни))))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:37
Цитата:
да они почувствовали как ты со своим опросником обделался) Цитата:
демократия это когда большинство населения в той или иной степени знает какой курс поддерживает их президент)
у нас же наоборот Цитата:
психология не накроется пока психованные будут
а они будут
видно тенденцию по тебе) Цитата:
а че надо чтобы обязательно ктото чтото забрал? Цитата:
да фиг знает
выручили или сами себе поднасрали
хитрый токаев хуже для россии мне кажется чем зеленский который хотел с москвой дружить) Цитата:
это когда ты ныл что тебя редакция банит постоянно?)
да весело
сделать то ничего не можешь в итоге Цитата:
хочу запускай)
останешься без ПП) Цитата:
а вы смотрите канал ходороковского или дождь?
maxsaf:
далеко) все кто могут что-то почувствовать - это твои близкие
далеко) все кто могут что-то почувствовать - это твои близкие
да они почувствовали как ты со своим опросником обделался) Цитата:
maxsaf:
Демократия, она такая непредсказуемая
Демократия, она такая непредсказуемая
демократия это когда большинство населения в той или иной степени знает какой курс поддерживает их президент)
у нас же наоборот Цитата:
maxsaf:
Пойдешь туда историком, когда психология накроется медным тазом
Пойдешь туда историком, когда психология накроется медным тазом
психология не накроется пока психованные будут
а они будут
видно тенденцию по тебе) Цитата:
maxsaf:
А чё случилось в 22м. У вас кто-то что-то забрал?
А чё случилось в 22м. У вас кто-то что-то забрал?
а че надо чтобы обязательно ктото чтото забрал? Цитата:
maxsaf:
Чтобы кто-то прозападный типа Зеленского случайно не пришел у власти? Ну это считай что выручили
Чтобы кто-то прозападный типа Зеленского случайно не пришел у власти? Ну это считай что выручили
да фиг знает
выручили или сами себе поднасрали
хитрый токаев хуже для россии мне кажется чем зеленский который хотел с москвой дружить) Цитата:
maxsaf:
мне весело смотреть, как вы злитесь, но сделать ниче не можете
мне весело смотреть, как вы злитесь, но сделать ниче не можете
это когда ты ныл что тебя редакция банит постоянно?)
да весело
сделать то ничего не можешь в итоге Цитата:
maxsaf:
Хочешь ещё один? Только учти, останешься без премии
Хочешь ещё один? Только учти, останешься без премии
хочу запускай)
останешься без ПП) Цитата:
simkst:
такое Вы принципиально не смотрите ?
такое Вы принципиально не смотрите ?
а вы смотрите канал ходороковского или дождь?
-
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