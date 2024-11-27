Отправлено: - 09:40

ACROS:

Вчера смотрел РТР и видел выступление депутатов гос.Думы - все как один, все фракции и партии, пели оды этому "Орешнику" как оружию возмездия и знаете что это всё напомнило: -

maxsaf:

Кто тебе сказал, что у меня комп описывали?

maxsaf:

Какие беседы? ))

maxsaf:

Где написал? Что написал? Я ничего такого не вижу

maxsaf:

Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?)

maxsaf:

А ты терпи

ACROS:

Дипломат ЛЮБОГО государства, так или иначе связан со спецслужбами своей страны - это альфа и бета любой разведки мира

maxsaf:

А куда она делась?

ACROS:

Совершенно верно: - должен быть циничный и деловой ПРАГМАТИЗМ: - товар- бабки или бабки- товар и никаких слюней.

maxsaf:

И в трудную январскую минуту приходят на помощь

Цитата:мне это напомнило как они совсем недавно пели оды своей армииа в итоге оказался пшикправильно вчера шевченко на одном из интервью сказалпока американцы выкладывают на стол мелкие карты 6-7-8 в виде ракет малой дальности повышая так ставкироссия сразу рубанула королем выложив баллистическую ракетуа дальше что? повышать некуда а ядерной войны никто не допуститпутин хоть и старый и сумасшедший вокруг него то не самоубийцы сидятони все сделают чтобы выжить и договорится с западомтак что россия в тупике, точнее путин Цитата:тыЦитата:лечебныея же лечу вас тутно хапуг и воров не шибко хочетсяты не после акиматовского дела кстати сдрыснул в канаду? Цитата:ну ты почувствовал уже)Цитата:опрос где твой? покажиЦитата:чего терпеть?всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россиейэто тебе терпеть приходится и истерить постоянно) Цитата:ну и нафига нам МГИМО? Цитата:вышла всяпосле 2022Цитата:только прагматизма я тоже не вижупутин одной рукой держится за нас так как через казахстан санкционка идетоблизывает токаеваа другой рукой дают команду обсирать и токаева и казахстанестественно вызывая ответную реакциювот я и не могу понять в чем мулька?путин либо не управляет процессами в своей странелибо у него шизофренияи я не знаю что тут хуже Цитата:как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили