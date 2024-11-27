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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6052
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:10
#14746
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Цитата:
saba:
Да и пропаганда схожа, Гитлер немцев в Судетской области Чехословакии защищал и соответственно немецкий мир...


Около 3 миллионов ждунов и сепаратистов немцев (утрируя, так Виталий говорит) были депортированы с территории Чехословакии (включая Суды) в Германию и Австрию в период с 1945 по 1947 год. После окончания Второй мировой войны Чехословакия вновь вернула свои территории, захваченные Германией, включая Суды, и была освобождена от немецкой оккупации.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:40
#14747
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Цитата:
ACROS:
Вчера смотрел РТР и видел выступление депутатов гос.Думы - все как один, все фракции и партии, пели оды этому "Орешнику" как оружию возмездия и знаете что это всё напомнило: -

мне это напомнило как они совсем недавно пели оды своей армии
а в итоге оказался пшик


правильно вчера шевченко на одном из интервью сказал
пока американцы выкладывают на стол мелкие карты 6-7-8 в виде ракет малой дальности повышая так ставки
россия сразу рубанула королем выложив баллистическую ракету
а дальше что? повышать некуда а ядерной войны никто не допустит
путин хоть и старый и сумасшедший вокруг него то не самоубийцы сидят
они все сделают чтобы выжить и договорится с западом
так что россия в тупике, точнее путин Цитата:
maxsaf:
Кто тебе сказал, что у меня комп описывали?

ты
Цитата:
maxsaf:
Какие беседы? ))

лечебные
я же лечу вас тут
но хапуг и воров не шибко хочется
ты не после акиматовского дела кстати сдрыснул в канаду? Цитата:
maxsaf:
Где написал? Что написал? Я ничего такого не вижу

ну ты почувствовал уже)
Цитата:
maxsaf:
Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?)

опрос где твой? покажиЦитата:
maxsaf:
А ты терпи

чего терпеть?
всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россией
это тебе терпеть приходится и истерить постоянно) Цитата:
ACROS:
Дипломат ЛЮБОГО государства, так или иначе связан со спецслужбами своей страны - это альфа и бета любой разведки мира

ну и нафига нам МГИМО? Цитата:
maxsaf:
А куда она делась?

вышла вся
после 2022
Цитата:
ACROS:
Совершенно верно: - должен быть циничный и деловой ПРАГМАТИЗМ: - товар- бабки или бабки- товар и никаких слюней.

только прагматизма я тоже не вижу

путин одной рукой держится за нас так как через казахстан санкционка идет
облизывает токаева
а другой рукой дают команду обсирать и токаева и казахстан
естественно вызывая ответную реакцию
вот я и не могу понять в чем мулька?
путин либо не управляет процессами в своей стране
либо у него шизофрения
и я не знаю что тут хуже Цитата:
maxsaf:
И в трудную январскую минуту приходят на помощь

как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:47
#14748
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:47
#14749
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Цитата:
abaika95:
ну ты почувствовал уже)

Я далеко) все кто могут что-то почувствовать - это твои близкие ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:49
#14750
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Цитата:
abaika95:
всем кроме токаева плевать на путина и на дружбу с россией

Демократия, она такая непредсказуемая ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:50
#14751
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Цитата:
abaika95:
ну и нафига нам МГИМО?

Пойдешь туда историком, когда психология накроется медным тазом))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6052
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:51
#14752
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Цитата:
abaika95:
Ну ладно крутись дальше Факт в том что все что я там написал подтвердилось Можешь ныть в редакционных предложениях дальше Как меня корректируют а тебя сразу удаляют))


Цитата:
maxsaf:
Да, только все последние удаления восстановили. А ты так можешь?))


Ещё как Моше, кое чем померяйтесь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:51
#14753
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Цитата:
abaika95:
вышла вся после 2022

А чё случилось в 22м. У вас кто-то что-то забрал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:56
#14754
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Цитата:
abaika95:
как бы эту трудную январскую минуту соседи сами нам и не замутили

Чтобы кто-то прозападный типа Зеленского случайно не пришел у власти? Ну это считай что выручили :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:57
#14755
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Цитата:
abaika95:
это тебе терпеть приходится и истерить постоянно)

Наоборот, мне весело смотреть, как вы злитесь, но сделать ниче не можете :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 09:59
#14756
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Цитата:
abaika95:
опрос где твой? покажи

Хочешь ещё один? Только учти, останешься без премии ;-)
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
181
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:09
#14757
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Цитата:
ACROS:
Вчера смотрел РТР



такое Вы принципиально не смотрите ?



[Исправлено: simkst, 27.11.2024 - 11:10]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25195
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:17
#14758
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Цитата:
simkst:
такое Вы принципиально не смотрите ?

Прикольное совпадение: сегодня в первый раз купил в Walmart айран :lol:

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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
53
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:33
#14759
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Maxsaf жги! Так приятно смотреть(читать). Трое на одного, или четверо? Пылают горячие парни))))))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17163
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 10:37
#14760
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Цитата:
maxsaf:
далеко) все кто могут что-то почувствовать - это твои близкие

да они почувствовали как ты со своим опросником обделался) Цитата:
maxsaf:
Демократия, она такая непредсказуемая

демократия это когда большинство населения в той или иной степени знает какой курс поддерживает их президент)
у нас же наоборот Цитата:
maxsaf:
Пойдешь туда историком, когда психология накроется медным тазом

психология не накроется пока психованные будут
а они будут
видно тенденцию по тебе) Цитата:
maxsaf:
А чё случилось в 22м. У вас кто-то что-то забрал?

а че надо чтобы обязательно ктото чтото забрал? Цитата:
maxsaf:
Чтобы кто-то прозападный типа Зеленского случайно не пришел у власти? Ну это считай что выручили

да фиг знает
выручили или сами себе поднасрали
хитрый токаев хуже для россии мне кажется чем зеленский который хотел с москвой дружить) Цитата:
maxsaf:
мне весело смотреть, как вы злитесь, но сделать ниче не можете

это когда ты ныл что тебя редакция банит постоянно?)
да весело
сделать то ничего не можешь в итоге Цитата:
maxsaf:
Хочешь ещё один? Только учти, останешься без премии

хочу запускай)
останешься без ПП) Цитата:
simkst:
такое Вы принципиально не смотрите ?

а вы смотрите канал ходороковского или дождь?
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