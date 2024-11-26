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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15708
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:52
Солдат пробует в бою оружие который изобрёл карачануг. Ююи если нет уважения между солдатом и. Инженером как это происходит в Украине то и не будет армии. Будет не бритый нарик вечно прпсящий оружие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11445
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 23:45
Цитата:
----Не в первый раз
maxsaf:
Ой, как неудобно опять получилось
Ой, как неудобно опять получилось
----Не в первый раз
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 02:24
Цитата:
А чё никто не сказал, что вы гостей ждёте высокопоставленных? Прячься
111:
Где ответ то?
Где ответ то?
А чё никто не сказал, что вы гостей ждёте высокопоставленных? Прячься
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 02:27
Цитата:
Все будет хорошо.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является крупнейшим экономическим партнером Казахстана.
«Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга», — подчеркнул он.
«Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга», — подчеркнул он.
Все будет хорошо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 02:30
Цитата:
Все будет замечательно.
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за бережное отношение к русскому языку в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Путин также поблагодарил Токаева за продвижение русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения.
Путин также поблагодарил Токаева за продвижение русского языка как средства межгосударственного и межнационального общения.
Все будет замечательно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 03:03
Ещё тема для утреннего обсуждения:
Цитата:
Цитата:
Россия и Казахстан должны делать все, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда», которая опубликована на сайте Кремля.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 03:05
Цитата:
Эх, студенческие годы...
Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина «Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее».
«Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — отмечается в статье.
«Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», — отмечается в статье.
Эх, студенческие годы...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6308
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 06:15
Цитата:
Я особо ничего не жду от визита! Сам я против, но понимаю,что граница 8000 км и сосед беспокойный, так что принимать придется! Сейчас особо ничего такого и не возможно. Для Казахстана ничего хорошего, но и плохого не будет. Экономическое сотрудничество, насколько сейчас есть так и будет, развития из за санкций ждать не стоит! Для России нужно показать, что ее ещё где-то принимают, в общем рутина.
maxsaf:
Все
Все
Я особо ничего не жду от визита! Сам я против, но понимаю,что граница 8000 км и сосед беспокойный, так что принимать придется! Сейчас особо ничего такого и не возможно. Для Казахстана ничего хорошего, но и плохого не будет. Экономическое сотрудничество, насколько сейчас есть так и будет, развития из за санкций ждать не стоит! Для России нужно показать, что ее ещё где-то принимают, в общем рутина.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6308
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 06:20
МГИМО это конечно хорошо, но судя по тем профессорам, что выступают по телевидению, уровень уже не тот. Правда выступают конечно политработники от профессуры, но и настоящие преподаватели к нам вряд ли поедут.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 08:09
Цитата:
Совершенно верно: - они же,ТУТ, все не на основной работе- тут только порезвиться и гимнастика ума - профилатика от деменции. Поэтому и ерунда- бумага ВСЁ стерпит.
Цитата:
А вы что, теперь и морально уже ПРОИГРАЛИ Абайке?
Физически, вы уже давно ему проиграли - когда удрали со своей Родины.
saba:
Я не разбираюсь в[/quote
Я тоже, но делаем умное лицо и выражаем своё мнение, своё кухонное видение того или иного вопроса, то есть- пять копеек.
Карачун:
Ни одного. Писать ерунду
Ни одного. Писать ерунду
Совершенно верно: - они же,ТУТ, все не на основной работе- тут только порезвиться и гимнастика ума - профилатика от деменции. Поэтому и ерунда- бумага ВСЁ стерпит.
Цитата:
maxsaf:
моральное уничтожение меня п
моральное уничтожение меня п
А вы что, теперь и морально уже ПРОИГРАЛИ Абайке?
Физически, вы уже давно ему проиграли - когда удрали со своей Родины.
saba:
Я не разбираюсь в[/quote
Я тоже, но делаем умное лицо и выражаем своё мнение, своё кухонное видение того или иного вопроса, то есть- пять копеек.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 08:11
Цитата:
Интересно: - сколько будет стоит учёба ?
Всё таки ПРЕСТИЖНЫЙ вуз.
maxsaf:
Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время
Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время
Интересно: - сколько будет стоит учёба ?
Всё таки ПРЕСТИЖНЫЙ вуз.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 27.11.24 - 08:14
Цитата:
Я думаю основной вопрос- это АЭС- всё таки на кону 15 -20 миллиардов долларов- это почти годовой товарооборот между двумя странами.
И потом, в будущем АЭС - геополитическая "уздечка" на долгие годы.
Стратегически мыслить Путин- молодец.
saba:
о не жду от визита
о не жду от визита
Я думаю основной вопрос- это АЭС- всё таки на кону 15 -20 миллиардов долларов- это почти годовой товарооборот между двумя странами.
И потом, в будущем АЭС - геополитическая "уздечка" на долгие годы.
Стратегически мыслить Путин- молодец.
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