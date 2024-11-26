Отправлено: - 06:15

maxsaf:

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Цитата:Я особо ничего не жду от визита! Сам я против, но понимаю,что граница 8000 км и сосед беспокойный, так что принимать придется! Сейчас особо ничего такого и не возможно. Для Казахстана ничего хорошего, но и плохого не будет. Экономическое сотрудничество, насколько сейчас есть так и будет, развития из за санкций ждать не стоит! Для России нужно показать, что ее ещё где-то принимают, в общем рутина.