НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Электронная очередь появится на самом популярном пункте пропуска на границе РК и РФ в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50584
Электронная очередь появится на самом популярном пункте пропуска на границе РК и РФ в Костанайской области
Отправлено: 27.11.24 - 03:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В течение четырех месяцев электронную очередь "обкатывали" на пяти пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией. А уже с завтрашнего дня, 27 ноября, ее введут на пункте пропуска "Кайрак".
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15708
Re: Электронная очередь появится на самом популярном пункте...
Отправлено: 27.11.24 - 03:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему у нас все через жопу?
Что такое онлайн злектроная очередь? Например зарегал я себя на утро но сижу дома и на мне моя соседка кувыркается и говорит. Не езжай. Я ещё хочу. Ну. Ок. Набераю цифры. И я уже на после завтра. Эта ваша электронная очередь.?
Рассказываю как должно быть. Приехал на границу. Твою рожу с фотал, твою машину. И становишься в накопитель и ждёшь. Это так легко логично. И тд.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7239
Re: Электронная очередь появится на самом популярном пункте...
Отправлено: 27.11.24 - 05:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы не навредили опять своими инновациями,а так спокойно сидишь и не сводишь взгляд с монитора, пока сотрудник благоволит нажать кнопку. Живая очередь,она не даёт расслабляться обеям сторонам,но тут обычно возникают споры
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 139, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 139
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS