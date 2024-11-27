Re: За ночной салют в честь дня рождения наказали костанайца

Отправлено: - 05:15

Как раз таки регулярные салюты и громкая музыка скоро начнут греметь во всех питейных заведениях, желаю огромного терпения близ проживающим гражданам,ибо эти фейерверки приносят один ущерб:собаки сбегают или прячутся в конуру от испуга,сгорают сеновалы и сараи,мусора и гари после них. Работа участковыхв этом направлении на нуле