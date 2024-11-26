Re: Спор о фасадном газопроводе - Жителей микрорайона Кунай...

Отправлено: - 05:07

Однажды мы оформляли у нотариуса важную сделку,за свои услуги последний взял около ста тысяч. На мою робкую просьбу о скидке,(привычка во всем торговаться) визави вызывает помощника и спрашивает,почему тот до сих пор не предложил мне полагающийся бонус? Таковым оказалось обычная ручка. На моё замечание-ваша щедрость не знает границ,последовала виноватая улыбка