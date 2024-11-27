Re: Электронная очередь появится на самом популярном пункте...

Отправлено: - 03:15

Почему у нас все через жопу?

Что такое онлайн злектроная очередь? Например зарегал я себя на утро но сижу дома и на мне моя соседка кувыркается и говорит. Не езжай. Я ещё хочу. Ну. Ок. Набераю цифры. И я уже на после завтра. Эта ваша электронная очередь.?

Рассказываю как должно быть. Приехал на границу. Твою рожу с фотал, твою машину. И становишься в накопитель и ждёшь. Это так легко логично. И тд.