Отправлено: - 21:00

История с запуском фасадного газопровода в некоторых домах здесь тянется уже несколько лет. Акимат считает, что платить за его содержание должны жильцы. А они перекладывают этот счет на городские власти, ссылаясь на опыт домов в других микрорайонах.