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≡ Спор о фасадном газопроводе - Жителей микрорайона Кунай раскритиковал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50582
Спор о фасадном газопроводе - Жителей микрорайона Кунай раскритиковал аким Костаная
Отправлено: 26.11.24 - 21:00
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История с запуском фасадного газопровода в некоторых домах здесь тянется уже несколько лет. Акимат считает, что платить за его содержание должны жильцы. А они перекладывают этот счет на городские власти, ссылаясь на опыт домов в других микрорайонах.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
160
Re: Спор о фасадном газопроводе - Жителей микрорайона Кунай...
Отправлено: 26.11.24 - 21:00
#1
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Аким проявляет принципиальную позиции и люди принципиально не хотят платить. Имеют право
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10132
Re: Спор о фасадном газопроводе - Жителей микрорайона Кунай...
Отправлено: 27.11.24 - 00:17
#2
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Цитата:
71422:
Аким проявляет принципиальную позиции и люди принципиально не хотят платить.

Кому это этого легче,сами же сидят без газа.
Мы в ЗТБ сами себе газопроводы тянули по 500-700тысяч скидывались,а эти из 1000 удаватся,ну и пусть лапу сосут раз такие принципиальные.
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