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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:30
Цитата:
А реалистичный сценарий есть?
Карачун:
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
А реалистичный сценарий есть?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:35
Цитата:
Нет, если он делает как бы кабрирование, то есть бьет кабом издалека, его никакой пзрк не собьет.
Vit:
оказывается что самолёт можно сбить простым пзрк. А ч
оказывается что самолёт можно сбить простым пзрк. А ч
Нет, если он делает как бы кабрирование, то есть бьет кабом издалека, его никакой пзрк не собьет.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 6811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:37
Цитата:
Цитата:
Всё верно, я об этом тоже три года назад писал"...кому война, а кому мать родна....": - а, вы что до сих пор думаете: - русский мир; права русских на Украине (Донбасс, Луганск и прочее), денац; демил и прочая лапша для лохов ????
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
суть украино-российского конфликта
суть украино-российского конфликта
Всё верно, я об этом тоже три года назад писал"...кому война, а кому мать родна....": - а, вы что до сих пор думаете: - русский мир; права русских на Украине (Донбасс, Луганск и прочее), денац; демил и прочая лапша для лохов ????
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:37
...
[Исправлено: Vit, 26.11.2024 - 19:37]
[Исправлено: Vit, 26.11.2024 - 19:37]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:39
Цитата:
Вот видишь, наши земляки убивают хохлов, мой племяш погибший убивал их, другой убивает.
Ты вот только обещаешь уже 1000 дней, почти три года идти и убивать.
Вот оно, реальное решение, гони и вступи в Минобороны!
А че стер то братана?
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:46]
Vit:
Вот видишь, наши земляки убивают хохлов, мой племяш погибший убивал их, другой убивает.
Ты вот только обещаешь уже 1000 дней, почти три года идти и убивать.
Вот оно, реальное решение, гони и вступи в Минобороны!
А че стер то братана?
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:46]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:50
Цитата:
111:Только пока одна фотка. Скольки их. Сотни. Готов я? А как я потом буду смотреть отцу, брату в Киеве. Я то готов и мне плевать на закон, но как мне потом с этим жить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:11
Цитата:
Без понятия. Если сильно желаете можете сами у Зеленского спросить есть ли у него другой сценарий, который мог бы показаться вам реалистичным. Может быть он проникнется к вам доверием и скажет нечто иное нежели то что приводят в статьях журналисты.
maxsaf:
реалистичный сценарий есть?
реалистичный сценарий есть?
Без понятия. Если сильно желаете можете сами у Зеленского спросить есть ли у него другой сценарий, который мог бы показаться вам реалистичным. Может быть он проникнется к вам доверием и скажет нечто иное нежели то что приводят в статьях журналисты.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:21
Цитата:
Непонял у кого спросить??!
Карачун:Ещё раз ююю
Непонял у кого спросить??!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:40
Цитата:
У Зеленского. Я привел в пример "готовности" к переговорам его утверждение. Максаф по какой-то неведомой причине решил спросить есть ли другие варианты, и я перенаправил его к первоисточнику.
Это слишком сложная логическая последовательность для вас? Ничем не могу помочь, да и не хочу.
Vit:
Непонял у кого спросить??!
Непонял у кого спросить??!
У Зеленского. Я привел в пример "готовности" к переговорам его утверждение. Максаф по какой-то неведомой причине решил спросить есть ли другие варианты, и я перенаправил его к первоисточнику.
Это слишком сложная логическая последовательность для вас? Ничем не могу помочь, да и не хочу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:46
Цитата:
Со стороны России готовность к переговорам примерно такая же. Там кроме безоговорочной капитуляции с сохранением новых территорий ни на что не согласны. Ох и тяжело же прийдётся Трампу их с такими переговорщиками.
Карачун:
Я привел в пример "готовности" к переговорам
Я привел в пример "готовности" к переговорам
Со стороны России готовность к переговорам примерно такая же. Там кроме безоговорочной капитуляции с сохранением новых территорий ни на что не согласны. Ох и тяжело же прийдётся Трампу их с такими переговорщиками.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6306
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:57
Это сколько же на форуме военных экспертов! Во всём разбираются, я в восхищении! Я не разбираюсь во всём этом, одно знаю точно, любое высокоточное оружие при встрече с не менее высокоточным ПВО превращается в кучу неточных осколков, при этом неважно американское, российское или какое другое
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6306
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:03
Про "Орешник", в детстве любил в фильме"Чапаев" на психическую атаку белых смотреть, очень напомнило!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:05
Цитата:
Ни одного. Писать ерунду про кабрирование и пзрк сможет любой кто знает как пишутся эти слова.
saba:
Это сколько же на форуме военных экспертов!
Это сколько же на форуме военных экспертов!
Ни одного. Писать ерунду про кабрирование и пзрк сможет любой кто знает как пишутся эти слова.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:43
Цитата:
Привыкли мамкину сиську сосать. Че такое военное технология.? По Карачун это надо 45 институтов закончит.
Карачун:
Привыкли мамкину сиську сосать. Че такое военное технология.? По Карачун это надо 45 институтов закончит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:48
Интересно, Абайка за моральное уничтожение меня получил уже премию? Отмечает наверное
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