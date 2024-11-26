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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25172
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:30
#14701
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Цитата:
Карачун:
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.

А реалистичный сценарий есть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:35
#14702
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Цитата:
Vit:
оказывается что самолёт можно сбить простым пзрк. А ч

Нет, если он делает как бы кабрирование, то есть бьет кабом издалека, его никакой пзрк не собьет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:37
#14703
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
maxsaf:
суть украино-российского конфликта


Всё верно, я об этом тоже три года назад писал"...кому война, а кому мать родна....": - а, вы что до сих пор думаете: - русский мир; права русских на Украине (Донбасс, Луганск и прочее), денац; демил и прочая лапша для лохов ????
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:37
#14704
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...

[Исправлено: Vit, 26.11.2024 - 19:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:39
#14705
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Цитата:
Vit:

Вот видишь, наши земляки убивают хохлов, мой племяш погибший убивал их, другой убивает.
Ты вот только обещаешь уже 1000 дней, почти три года идти и убивать.
Вот оно, реальное решение, гони и вступи в Минобороны!
А че стер то братана?

[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:46]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:50
#14706
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Цитата:
111:
Только пока одна фотка. Скольки их. Сотни. Готов я? А как я потом буду смотреть отцу, брату в Киеве. Я то готов и мне плевать на закон, но как мне потом с этим жить.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:11
#14707
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Цитата:
maxsaf:
реалистичный сценарий есть?

Без понятия. Если сильно желаете можете сами у Зеленского спросить есть ли у него другой сценарий, который мог бы показаться вам реалистичным. Может быть он проникнется к вам доверием и скажет нечто иное нежели то что приводят в статьях журналисты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:21
#14708
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Цитата:
Карачун:
Ещё раз ююю

Непонял у кого спросить??!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:40
#14709
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Цитата:
Vit:
Непонял у кого спросить??!

У Зеленского. Я привел в пример "готовности" к переговорам его утверждение. Максаф по какой-то неведомой причине решил спросить есть ли другие варианты, и я перенаправил его к первоисточнику.
Это слишком сложная логическая последовательность для вас? Ничем не могу помочь, да и не хочу.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25172
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:46
#14710
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Цитата:
Карачун:
Я привел в пример "готовности" к переговорам

Со стороны России готовность к переговорам примерно такая же. Там кроме безоговорочной капитуляции с сохранением новых территорий ни на что не согласны. Ох и тяжело же прийдётся Трампу их с такими переговорщиками.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6306
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 20:57
#14711
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Это сколько же на форуме военных экспертов! Во всём разбираются, я в восхищении! Я не разбираюсь во всём этом, одно знаю точно, любое высокоточное оружие при встрече с не менее высокоточным ПВО превращается в кучу неточных осколков, при этом неважно американское, российское или какое другое
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6306
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:03
#14712
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Про "Орешник", в детстве любил в фильме"Чапаев" на психическую атаку белых смотреть, очень напомнило!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1042
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:05
#14713
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Цитата:
saba:
Это сколько же на форуме военных экспертов!

Ни одного. Писать ерунду про кабрирование и пзрк сможет любой кто знает как пишутся эти слова.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:43
#14714
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Цитата:
Карачун:

Привыкли мамкину сиську сосать. Че такое военное технология.? По Карачун это надо 45 институтов закончит.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25172
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 21:48
#14715
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Интересно, Абайка за моральное уничтожение меня получил уже премию? Отмечает наверное :lol:
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