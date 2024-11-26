Отправлено: - 20:11

maxsaf:

реалистичный сценарий есть?

Цитата:Без понятия. Если сильно желаете можете сами у Зеленского спросить есть ли у него другой сценарий, который мог бы показаться вам реалистичным. Может быть он проникнется к вам доверием и скажет нечто иное нежели то что приводят в статьях журналисты.