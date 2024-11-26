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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25170
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 18:47
#14686
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Цитата:
111:
Ну Казахстан на почетном втором месте будет стоять тогда.

А ты как хотел? Ты же сам написал: геи разрешили мочить русских. А кому разрешили, не написал. И где разрешили - не написал. Может твои геи имели ввиду твоих же соседей. А может кого-то поближе, ты думай, что пишешь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 18:58
#14687
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Цитата:
Карачун:
основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не

Так это и есть открытая информация и слова Зеленского и Путина из открытых источников крупных СМИ.
Что стороны готовы к примирению и что им нужен только торг.
У одного Курск козырь, другой хочет его отбить.
А Трамп в новом плане Зеленского получит некие месторождения.
Тоже крупное СМИ

[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 19:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:00
#14688
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Цитата:
maxsaf:
Ты же сам написал: геи

Ты там о своих геях то побеспокойся, Трамп вам пошлину на 25 хочет поднять..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25170
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:02
#14689
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Цитата:
111:
чем вот эта пукалка, которая вообще ни о чем,, просто политическая пукалка, чтоб паникеры напукали как говорится Ничего серьезного она не принесла

Там вторая на подходе, только ты не паникуй, людям рядом с тобой нужен свежий воздух :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25170
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:04
#14690
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Цитата:
111:
Ты там о своих геях то побеспокойся, Трамп вам пошлину на 25 хочет поднять..

А, так то твои были? Сорян, я же не знал :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:08
#14691
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Цитата:
maxsaf:
Там вторая на подходе,

Ну вот по России прилетел Атакамс и что?
Где ответ то?




[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:09
#14692
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Цитата:
maxsaf:
так то твои были?

У нас геи запрещены.
В отличии от вас
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25170
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:10
#14693
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Цитата:
111:
У нас геи запрещены. В отличии от вас

Ну теперь они сами себя у вас разрешат. Тем же образом :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25170
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:12
#14694
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Цитата:
111:
Ну вот по России прилетел Атакамс и что? Где ответ то?

Цитата:
«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — добавили в министерстве.


Ты прав, фабы круче
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:14
#14695
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Цитата:
maxsaf:
Ты прав, фабы круче

Ну не эти же пукалки орешкины, которые для того не предназначены, тем более точности там нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:17
#14696
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Панцирь в центре аэродрома, который так же не мог сбить Атакамс, как и хохлы пукалку орешкин..
Ну и какая разница что бьет?


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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:19
#14697
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Цитата:
111:
слова Зеленского

Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:22
#14698
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Цитата:
Карачун:
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.

Нет, это просто политическое заявление.
Реально он готов новорить, только после того, как Украину пригласят в Нато, там что то про 33го члена.
Тоже крупное какое то СМИ иностранное у Трампа первоисточник.
И то, пригласить это не принять, но это хотя бы какие то гарантии.
Путин хочет то другого, сделать марионеточное государство с маленькой бутафорской армией, лояльным Кремлю.
Там три пункта каких то, основных.

[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:24]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:27
#14699
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Фабы. Конечно мощная бомба. Ну как мы все видим её ещё надо до нести в определённую точку. А оказывается что самолёт можно сбить простым пзрк. А что дрон что пзрк более легче собрать чем самолёт. И фаб. Эта украинская война изменила и перемешала все карты у генералов.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:29
#14700
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Че то автобус вгсч с моргалками и сиреной проехал. Случилось чтоль что!?
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