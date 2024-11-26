Отправлено: - 18:58

Карачун:

основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не

[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 19:59]

Цитата:Так это и есть открытая информация и слова Зеленского и Путина из открытых источников крупных СМИ.Что стороны готовы к примирению и что им нужен только торг.У одного Курск козырь, другой хочет его отбить.А Трамп в новом плане Зеленского получит некие месторождения.Тоже крупное СМИ