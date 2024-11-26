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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 18:47
Цитата:
А ты как хотел? Ты же сам написал: геи разрешили мочить русских. А кому разрешили, не написал. И где разрешили - не написал. Может твои геи имели ввиду твоих же соседей. А может кого-то поближе, ты думай, что пишешь
111:
Ну Казахстан на почетном втором месте будет стоять тогда.
Ну Казахстан на почетном втором месте будет стоять тогда.
А ты как хотел? Ты же сам написал: геи разрешили мочить русских. А кому разрешили, не написал. И где разрешили - не написал. Может твои геи имели ввиду твоих же соседей. А может кого-то поближе, ты думай, что пишешь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 18:58
Цитата:
Так это и есть открытая информация и слова Зеленского и Путина из открытых источников крупных СМИ.
Что стороны готовы к примирению и что им нужен только торг.
У одного Курск козырь, другой хочет его отбить.
А Трамп в новом плане Зеленского получит некие месторождения.
Тоже крупное СМИ
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 19:59]
Карачун:
основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не
основываюсь на открытой информации в крупных сми не аффилированных ни с одной из сторон, фантазиям не
Так это и есть открытая информация и слова Зеленского и Путина из открытых источников крупных СМИ.
Что стороны готовы к примирению и что им нужен только торг.
У одного Курск козырь, другой хочет его отбить.
А Трамп в новом плане Зеленского получит некие месторождения.
Тоже крупное СМИ
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 19:59]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:00
Цитата:
Ты там о своих геях то побеспокойся, Трамп вам пошлину на 25 хочет поднять..
maxsaf:
Ты же сам написал: геи
Ты же сам написал: геи
Ты там о своих геях то побеспокойся, Трамп вам пошлину на 25 хочет поднять..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:02
Цитата:
Там вторая на подходе, только ты не паникуй, людям рядом с тобой нужен свежий воздух
111:
чем вот эта пукалка, которая вообще ни о чем,, просто политическая пукалка, чтоб паникеры напукали как говорится Ничего серьезного она не принесла
чем вот эта пукалка, которая вообще ни о чем,, просто политическая пукалка, чтоб паникеры напукали как говорится Ничего серьезного она не принесла
Там вторая на подходе, только ты не паникуй, людям рядом с тобой нужен свежий воздух
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:04
Цитата:
А, так то твои были? Сорян, я же не знал
111:
Ты там о своих геях то побеспокойся, Трамп вам пошлину на 25 хочет поднять..
Ты там о своих геях то побеспокойся, Трамп вам пошлину на 25 хочет поднять..
А, так то твои были? Сорян, я же не знал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:08
Цитата:
Ну вот по России прилетел Атакамс и что?
Где ответ то?
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:10]
maxsaf:
Там вторая на подходе,
Там вторая на подходе,
Ну вот по России прилетел Атакамс и что?
Где ответ то?
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:09
Цитата:
У нас геи запрещены.
В отличии от вас
maxsaf:
так то твои были?
так то твои были?
У нас геи запрещены.
В отличии от вас
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:10
Цитата:
Ну теперь они сами себя у вас разрешат. Тем же образом
111:
У нас геи запрещены. В отличии от вас
У нас геи запрещены. В отличии от вас
Ну теперь они сами себя у вас разрешат. Тем же образом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:12
Цитата:
Цитата:
Ты прав, фабы круче
111:
Ну вот по России прилетел Атакамс и что? Где ответ то?
Ну вот по России прилетел Атакамс и что? Где ответ то?
Цитата:
«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — добавили в министерстве.
Ты прав, фабы круче
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:14
Цитата:
Ну не эти же пукалки орешкины, которые для того не предназначены, тем более точности там нет..
maxsaf:
Ты прав, фабы круче
Ты прав, фабы круче
Ну не эти же пукалки орешкины, которые для того не предназначены, тем более точности там нет..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:17
Панцирь в центре аэродрома, который так же не мог сбить Атакамс, как и хохлы пукалку орешкин..
Ну и какая разница что бьет?
Ну и какая разница что бьет?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:19
Цитата:
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
111:
слова Зеленского
слова Зеленского
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:22
Цитата:
Нет, это просто политическое заявление.
Реально он готов новорить, только после того, как Украину пригласят в Нато, там что то про 33го члена.
Тоже крупное какое то СМИ иностранное у Трампа первоисточник.
И то, пригласить это не принять, но это хотя бы какие то гарантии.
Путин хочет то другого, сделать марионеточное государство с маленькой бутафорской армией, лояльным Кремлю.
Там три пункта каких то, основных.
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:24]
Карачун:
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
Последнее что читал - условие, вывод всех войск с территории Украины, включая крымский полуостров.
Нет, это просто политическое заявление.
Реально он готов новорить, только после того, как Украину пригласят в Нато, там что то про 33го члена.
Тоже крупное какое то СМИ иностранное у Трампа первоисточник.
И то, пригласить это не принять, но это хотя бы какие то гарантии.
Путин хочет то другого, сделать марионеточное государство с маленькой бутафорской армией, лояльным Кремлю.
Там три пункта каких то, основных.
[Исправлено: 111, 26.11.2024 - 20:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:27
Фабы. Конечно мощная бомба. Ну как мы все видим её ещё надо до нести в определённую точку. А оказывается что самолёт можно сбить простым пзрк. А что дрон что пзрк более легче собрать чем самолёт. И фаб. Эта украинская война изменила и перемешала все карты у генералов.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 26.11.24 - 19:29
Че то автобус вгсч с моргалками и сиреной проехал. Случилось чтоль что!?
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