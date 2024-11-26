Отправлено: - 16:10

Карачун:

Ну а кто?! Израильтяне с ливанцами уже сами договариваться начали, не

Цитата:Это заблуждение.С каких времен они договариваются, договорились хоть раз?Это просто отсрочка вечной войны, которая будет длиться так же вечно.